ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

トライアンフ・カスタムコンペティション2025、ブラジルチームのカフェレーサーに栄冠

優勝したブラジルチームの「Gaijin」
  • 優勝したブラジルチームの「Gaijin」
  • 優勝した、ブラジル・サンパウロの”Shibuya Garage”を率いる出口テイディ氏
  • 優勝したブラジルチームの「Gaijin」
  • 優勝したブラジルチームの「Gaijin」
  • イギリスチームの「Bonneville Sunraiser」
  • イタリアチームのBonneville Bobber

トライアンフモーターサイクルズ主催のモダンクラシックのカスタムコンテスト「2025年トライアンフ・オリジナルズ」の優勝チームに、ブラジルチームが選ばれた。

優勝したのは、ブラジル・サンパウロの「Shibuya Garage」を率いる出口テイディ氏によって制作された「Gaijin」。『Speed Twin 1200』をベースにしたダークで重厚なカフェレーサーで、職人技による繊細で洗練されたスキャロップ模様のペイント、タンクの造形、静止していてもスピード感や動きを感じさせるよう再設計されたテールなどが特徴だ。

優勝した、ブラジル・サンパウロの”Shibuya Garage”を率いる出口テイディ氏優勝した、ブラジル・サンパウロの”Shibuya Garage”を率いる出口テイディ氏

審査員は優勝車について「最も独創的で一貫性のある作品。力強くアスリート的な存在感を放ちつつ、クラフトマンシップと細部へのこだわりが非常に高い水準にある」と評価した。

ブラジルチームはさらに、日本のHeiwa Motorcycle創設者・木村健吾審査員より「クラフトマンシップ部門」の優秀賞も獲得。木村氏は「細部まで美しく作り込まれ、全体のデザインもよく整理されている。デザインとアイデアが詰まった一台」とコメントしている。

今回の世界規模で行われたモダンクラシックコンペティションには、世界各地から8チームが参加。各国は地元のカスタムビルダーと協力し、現行のトライアンフ「ボンネビル」シリーズをベースとした独創的なカスタムビルドを制作した。

イギリスチームの「Bonneville Sunraiser」イギリスチームの「Bonneville Sunraiser」

審査員が選び抜いたブラジル、フランス、イタリア、タイ、イギリスの5作品がファイナリストとなり、その中から一般投票で最終的な優勝者が決まった。

イギリスチームは、ポルトガルのCoolnvintage創設者兼クリエイティブディレクターのリカルド・ペソア氏から「ブリティッシュ・オリジナリティ部門」の優秀賞を受賞。イタリアチームは、スペインのTamarit Motorcycles共同創業者兼クリエイティブディレクター、キケ・ベルナ氏からSouth Garage Motor Coへ「スタイル部門」の優秀賞が授与された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トライアンフ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES