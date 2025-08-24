トライアンフ・カスタムコンペティション2025、ブラジルチームのカフェレーサーに栄冠

トライアンフモーターサイクルズ主催のモダンクラシックのカスタムコンテスト「2025年トライアンフ・オリジナルズ」の優勝チームに、ブラジルチームが選ばれた。

優勝したのは、ブラジル・サンパウロの「Shibuya Garage」を率いる出口テイディ氏によって制作された「Gaijin」。『Speed Twin 1200』をベースにしたダークで重厚なカフェレーサーで、職人技による繊細で洗練されたスキャロップ模様のペイント、タンクの造形、静止していてもスピード感や動きを感じさせるよう再設計されたテールなどが特徴だ。

優勝した、ブラジル・サンパウロの”Shibuya Garage”を率いる出口テイディ氏

審査員は優勝車について「最も独創的で一貫性のある作品。力強くアスリート的な存在感を放ちつつ、クラフトマンシップと細部へのこだわりが非常に高い水準にある」と評価した。

ブラジルチームはさらに、日本のHeiwa Motorcycle創設者・木村健吾審査員より「クラフトマンシップ部門」の優秀賞も獲得。木村氏は「細部まで美しく作り込まれ、全体のデザインもよく整理されている。デザインとアイデアが詰まった一台」とコメントしている。

今回の世界規模で行われたモダンクラシックコンペティションには、世界各地から8チームが参加。各国は地元のカスタムビルダーと協力し、現行のトライアンフ「ボンネビル」シリーズをベースとした独創的なカスタムビルドを制作した。

イギリスチームの「Bonneville Sunraiser」

審査員が選び抜いたブラジル、フランス、イタリア、タイ、イギリスの5作品がファイナリストとなり、その中から一般投票で最終的な優勝者が決まった。

イギリスチームは、ポルトガルのCoolnvintage創設者兼クリエイティブディレクターのリカルド・ペソア氏から「ブリティッシュ・オリジナリティ部門」の優秀賞を受賞。イタリアチームは、スペインのTamarit Motorcycles共同創業者兼クリエイティブディレクター、キケ・ベルナ氏からSouth Garage Motor Coへ「スタイル部門」の優秀賞が授与された。