制動能力とコントロール性をさらに追及、ブリッツが90系『ノア/ヴォクシーハイブリッド』用ビッグキャリパーキットII 発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）がトヨタ『ノアハイブリッド』『ヴォクシーハイブリッド』（ZWR90W 2022年1月～）適合の「ビッグキャリパーキットII」を発売。ストリート用パッド限定で、税込み価格は30万8000円。

ビッグキャリパーキットIIは従来品からデザインを一新し、高い制動能力とコントロール性を追求したキャリパー＋ディスク＋パッド＋ホースの車種別キット。キャリパーはアルミ鍛造製造により高次元の軽量性・高剛性を両立している。ディスクはスリットローターの採用により実現した高い放熱性で、フェード現象を抑制し、パッドの制動力を最適な状態に保つことができる。

ブリッツの90系『ノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド』用ビッグキャリパーキットII

今回発売のノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド用はフロント用。ディスクはΦ335の1ピースで、キャリパー型は4POTとなっている。専用のステンレスメッシュ・テフロンブレーキホースが付属し、鮮やかなメタリックキャリパーとブラックベルハウジングにより引き締まった足回りを演出できる。

なお、同製品の装着により、純正ホイールは装着できなくなるほか、4WD（ZWR95W）は適合不可となっている。また、あらかじめ装着するホイールの逃げを確保できるか十分に検証を行うため、同社サイトには適合車種ごとにホイール逃げ確認用型紙が用意されている。