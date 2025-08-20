ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』がモチーフ、折りたたみスツール用多機能ケース予約開始

『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース
  • 『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース
  • 『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース
  • 『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース
  • 『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース
  • 『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケースの予約販売を開始した。税込価格は1100円。

本商品は、別売の『頭文字D』スツールと組み合わせて使えるだけでなく、単体でも活躍する多機能ケース。イベントやアウトドアに便利な外ポケット付きで、スマートフォンや小物収納に便利だ。

ショルダーストラップ付きで、スツールを入れての持ち運びはもちろん、バッグ単体としても使用可能。別売の「折りたたみスツール」にかぶせて使うことで、座面のクッションカバーとしても使える実用性の高い設計となっている。

『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース

屋外イベントやフェス、キャンプ、スポーツ観戦など、アクティブな場面でも活躍するアイテム。『頭文字D』のロゴと「藤原とうふ店（自家用）」のデザインがワンポイントになり、ファンには嬉しいアクセントとなる。

ケースは機能性とデザイン性を両立したアイテムで、外ポケット付きでイベントやアウトドア時に小物をすっきり収納できる。ショルダーストラップ付きでバッグ単体としても使用可能で、スツールにかぶせれば座面クッションとして使える。軽量設計で、スツールを折りたたんでコンパクトに収納可能だ。

別売の折りたたみスツール（税込3850円）は、イベント会場での簡易チェアとして、アウトドアやキャンプのお供に、車に常備しておけば安心など、幅広いシーンで便利に使える。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES