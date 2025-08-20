『頭文字D』がモチーフ、折りたたみスツール用多機能ケース予約開始

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケースの予約販売を開始した。税込価格は1100円。

本商品は、別売の『頭文字D』スツールと組み合わせて使えるだけでなく、単体でも活躍する多機能ケース。イベントやアウトドアに便利な外ポケット付きで、スマートフォンや小物収納に便利だ。

ショルダーストラップ付きで、スツールを入れての持ち運びはもちろん、バッグ単体としても使用可能。別売の「折りたたみスツール」にかぶせて使うことで、座面のクッションカバーとしても使える実用性の高い設計となっている。

『頭文字D』をモチーフにした折りたたみスツール用 2WAY クッション付きケース

屋外イベントやフェス、キャンプ、スポーツ観戦など、アクティブな場面でも活躍するアイテム。『頭文字D』のロゴと「藤原とうふ店（自家用）」のデザインがワンポイントになり、ファンには嬉しいアクセントとなる。

ケースは機能性とデザイン性を両立したアイテムで、外ポケット付きでイベントやアウトドア時に小物をすっきり収納できる。ショルダーストラップ付きでバッグ単体としても使用可能で、スツールにかぶせれば座面クッションとして使える。軽量設計で、スツールを折りたたんでコンパクトに収納可能だ。

別売の折りたたみスツール（税込3850円）は、イベント会場での簡易チェアとして、アウトドアやキャンプのお供に、車に常備しておけば安心など、幅広いシーンで便利に使える。