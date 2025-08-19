ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

米EVルーシッド、オフロードSUV『グラビティX』提案

ルシッド『グラビティX』
  • ルシッド『グラビティX』
  • ルシッド『グラビティX』
  • ルシッド『グラビティX』

米国のEVメーカーのルーシッド・グループは、オフロード走行に対応した電動SUV『グラビティX』コンセプトを「モントレーカーウィーク2025」で発表した。

グラビティXは、『グラビティ』の「グランドツーリング」をベースに開発され、オンロードとオフロードの両方に対応する設計となっている。

車両には、アプローチアングルとデパーチャーアングルを改善する新設計のフロント・リアバンパー、ワイドトレッド、リフトアップされた車高、オールテレーンタイヤを装着したカスタムホイールを採用し、オフロード走行性能を向上させている。

ルシッド『グラビティX』ルシッド『グラビティX』

プロテクティブ・スキッドプレートと一体型トウフックによりオフロード機能を強化しながら、ルーシッドの優れた空力性能を維持するスリークなシルエットを保持している。

外観では、特別開発されたアストラル・ドリフト・ラギッド・サテン塗装とルーシッドのダークン・ステルス・アピアランスに対し、ボールドなオレンジのアクセントが印象的なコントラストを生み出している。

カリフォルニアの象徴的なロードトリップの場所と州の多様な環境からインスピレーションを得て、ビッグサーとデスバレーの地形図がフードの凹部にエッチングされている。また、ペブルビーチでのデビューを記念して、ペブルビーチの座標が刻まれた専用シルプレートとロッカートリムも装備されている。

ルシッド『グラビティX』ルシッド『グラビティX』
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ルーシッド

電気自動車 EV、PHEV、BEV

モントレー カーウィーク（Monterey）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES