ロイヤルエンフィールドの新型『ニュー・クラシック650』9月1日受注開始、94万9300円から

ロイヤルエンフィールドが新型『ニュー・クラシック650』を発表。9月1日より、日本全国の正規販売店において受注が開始される。

ニュー・クラシック650は、世界中のロイヤルエンフィールド・ファンに長年支持されてきたCLASSICシリーズの歴史と伝統を継承する、同ブランドのDNAを最も純粋に表現するモデルとして位置づけられている。

CLASSICシリーズの伝統であるティアドロップ型の流線型燃料タンクは、新型にもオリジナルデザインで採用されている。ヘッドライトには「キャスケット」と呼ばれるひさしが付いており、ヘッドライトナセル上部にはLED化されたパイロットランプ「タイガーアイ」を配置している。

ロイヤルエンフィールド New CLASSIC 650 Vallam Red（ヴァラム・レッド）

『スーパーメテオ650』や『ショットガン650』と共通のメインフレームは、パッセンジャーシートとそれを支えるサブフレームは取外しが可能で、ライディングスタイルに合わせてスタイルや積載性を変更できる仕様となっている。

熟成を重ねた排気量648ccの並列2気筒エンジンは、ニュー・クラシック650のキャラクターに合わせ、セッティングを改良。他のモデルと比較して、扱いやすく優雅なフィーリングとしながら、大排気量2気筒エンジンらしい力強いパフォーマンスも発揮する。

手前に引いたハンドルグリップ、クラシカルなサドルシートのモダンデザイン版とも言えるフローティングシート、自然な位置にあるステップによる人間工学に基づいて設計されたライディングポジションに加え、シートは形状・スポンジの密度・表皮素材まで吟味されている。正立式フロントフォークおよびリアサスペンションには共にショーワ製を採用し、あらゆる道路環境下でも安全安心のパフォーマンスを発揮する。シートと合わせて長距離走行時の快適性も高められている。

レトロな針式スピードメーターの中央にLCDディスプレイを配置

メーター類は、レトロな針式スピードメーターの中央にLCDディスプレイを配置。ギアポジションや走行距離、燃料残量など様々な情報を表示する。簡易ナビゲーションシステム「トリッパー」も標準装備だ。

カラーバリエーションは全4色を用意。歴代モデル『クラシック500』で好評を博したカラーリングを復活させたほか、伝統的なカラーを現代解釈した新しいカラーリングにもチャレンジしている。

価格はベースモデルの「ヴァラム・レッド」「ブランティングソープ・ブルー」が94万9300円（税込）、ミッドモデル「ティール」は96万9100円（税込）、トップの「ブラック・クローム」モデルは99万8800円（税込）となっている。

ロイヤルエンフィールド New CLASSIC 650 Teal（ティール）