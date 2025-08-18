ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

オージーケー技研、双子用電動アシスト自転車出展へ…大阪・関西万博2025の大阪ウィーク～秋～

ふたごじてんしゃ アシスト（ETWB-001）
  • ふたごじてんしゃ アシスト（ETWB-001）
  • 自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研
  • オージーケー技研 水走工場（東大阪市）

オージーケー技研が、9月5日から8日まで開催される「大阪・関西万博2025」大阪ウィーク～秋～に出展する。

東大阪のモノづくりの魅力を伝える企画展で、同社は東大阪ブランド認定の自転車用チャイルドシート「グランディアゼロプラス」や日本初の双子用電動アシスト自転車「ふたごじてんしゃアシスト」を展示する。1997年の発売以来、累計販売数は735万台を超え、培った技術を広く紹介する機会とする。

同社は自転車用チャイルドシートのパイオニアとして2016年に「ケガゼロミッション」を立ち上げた。事故の重症部位の多くが顔や頭であることから、2019年に頭部を270度守るアラウンドヘッドガードを採用した「グランディア」を発売。さらに2023年には衝撃吸収リブ構造の新技術「ZEROTECT」を搭載し、重症化リスクを約80％軽減する「グランディアゼロ」を発売した。シートベルトも着脱のわずらわしさを解消し、装着率向上に努めている。

また、同社はミューセル成形機など充実した設備を活かし、2024年から樹脂製品のOEM・ODM事業を本格的に開始した。企画から製造・販売まで一貫対応し、納期やコスト削減と高品質を両立。自転車用チャイルドシートで培った安全性や機能性の技術を自動車、建築、電子機器、日用品など多様な分野で活用したい、としている。

「2025大阪・関西万博」大阪ウィーク～秋～は9月5日から8日まで東ゲートゾーン ギャラリーEASTで開催。入場は事前予約不要で先着順。企画展では東大阪のモノづくりの歴史や最先端製品の展示、職人技の体験も行われる。

オージーケー技研は東大阪ブランド認定製品の「グランディアゼロプラス」と「ふたごじてんしゃアシスト」を出展し、技術と製品の魅力を発信する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

eバイク・電動アシスト自転車

大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES