米ホンダのオフロード専用車『パイオニア700』、収納とタイヤを改良…2026年型を9月発売

アメリカンホンダが、オフロード向けサイドバイサイド車両『パイオニア700』の2026年モデルを9月に発売すると発表した。

新モデルでは収納コンパートメントの追加、USB-Cポートの搭載、ケンダ・マストドンタイヤの採用、デブリ侵入防止機能の強化など、実用性を高める改良が施されている。

2026年モデルのパイオニア700は、国内および世界各地で製造された部品を使用してアメリカで設計・開発・製造される。新モデルでは利便性機能、より多くのアクセサリーオプション、複数のトリムレベルにわたる収納容量の増加を実現している。

675ccの燃料噴射エンジン、スムーズな自動変速機、ロングトラベルサスペンションを特徴とし、様々な用途で快適な乗り心地を提供する。2シートと4シートの計6つの異なるトリムレベルを用意し、レクリエーションから作業まで幅広い用途に対応した。

アメリカンホンダの広報マネージャーであるコリン・ミラー氏は「パイオニア700は常にホンダの信頼性、使いやすさ、総合性能の約束を果たしてきた。2026年モデルの主要アップグレードにより、個人の用品や荷物を運ぶためのオプションが追加され、利便性に焦点を当てた更新により、オリジナルのパイオニアはこれまで以上に実用的で機能的になった」と述べている。

《森脇稔》

