最大幅1.9mの架道橋に行って「おかしい」と気づいた…夏休みに読まれた記事ベスト5

8月8～16日の夏休み期間中に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は西武線の架道橋を見て気づいたこと。この標識って実は……？ 2位はアルミホイールにも寿命があるというお話。3位はポルシェでした。