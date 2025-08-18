ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

最大幅1.9mの架道橋に行って「おかしい」と気づいた…夏休みに読まれた記事ベスト5

小金井市東町の西武線ガード
  • 小金井市東町の西武線ガード
  アルミホイール
  • アルミホイール
  ポルシェ『911カップ』新型
  • ポルシェ『911カップ』新型
  モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」
  • まさに「ミニGSX-R」なスズキの「CNチャレンジミニ」（手前）

8月8～16日の夏休み期間中に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は西武線の架道橋を見て気づいたこと。この標識って実は……？　2位はアルミホイールにも寿命があるというお話。3位はポルシェでした。


1位） 狭い道！ 制限1.9mだが何かがおかしい…東京都小金井市：154 Pt.

道路が鉄道線路の下をくぐるガードで、桁下高さの低いものを探していると、同時に道幅が狭いものも少なくない。東京都小金井市にある西武多摩川線新小金井～多磨間のガードもそんなひとつだが、妙なことに気がついた。
高さ制限は2.3m





2位） そのホイール、何年使ってる？～カスタムHOW TO～：113 Pt.

ホイールはカスタムの大きな要である。見た目の変化量も大きく、そのハンドリングに対する変化量も大きい。そこでオイル交換をする人は多いが、ホイールはいつまでも無限に使えるのだろうか。実はホイールも消耗品で、いつか交換しなければならない時が来るのである。
知られざるアルミホイールの寿命と見極め術





3位） ポルシェ、新型『911カップ』発表：82 Pt.

ポルシェは、ワンメイクレース用の新型レーシングカー『911カップ』を発表した。2026年シーズンからポルシェモービル1スーパーカップや各種カレラカップシリーズで使用される。
520馬力にパワーアップ





4位） 2人乗りの特別なトヨタ『シエンタ』登場に「日本一周したい」「こういうの欲しかったんだよ」など反響：77 Pt.

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントのモデリスタから、トヨタ『シエンタ』をベースとしたコンプリートカー『シエンタJUNO（ジュノ）』が発売。SNS上では、「こういうの欲しかったんだよって車」「4ナンバーや。税金も安くなる」など話題になっている。
シエンタJUNO





5位） ファン必見！『ミニGSX-R』は1000台注文あれば販売される!?「鈴鹿8耐」最注目の“スズキの隠し球”：74 Pt.

「鈴鹿8耐2025」（2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会）に突然現れた『ミニGSX-R』の正体は、スズキが開発中の電動モペッド『e-PO（イーポ）』だ！
CNチャレンジ ミニ


《高木啓》

