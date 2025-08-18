最大幅1.9mの架道橋に行って「おかしい」と気づいた…夏休みに読まれた記事ベスト5

8月8～16日の夏休み期間中に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は西武線の架道橋を見て気づいたこと。この標識って実は……？ 2位はアルミホイールにも寿命があるというお話。3位はポルシェでした。
道路が鉄道線路の下をくぐるガードで、桁下高さの低いものを探していると、同時に道幅が狭いものも少なくない。東京都小金井市にある西武多摩川線新小金井～多磨間のガードもそんなひとつだが、妙なことに気がついた。
ホイールはカスタムの大きな要である。見た目の変化量も大きく、そのハンドリングに対する変化量も大きい。そこでオイル交換をする人は多いが、ホイールはいつまでも無限に使えるのだろうか。実はホイールも消耗品で、いつか交換しなければならない時が来るのである。
ポルシェは、ワンメイクレース用の新型レーシングカー『911カップ』を発表した。2026年シーズンからポルシェモービル1スーパーカップや各種カレラカップシリーズで使用される。
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントのモデリスタから、トヨタ『シエンタ』をベースとしたコンプリートカー『シエンタJUNO（ジュノ）』が発売。SNS上では、「こういうの欲しかったんだよって車」「4ナンバーや。税金も安くなる」など話題になっている。
「鈴鹿8耐2025」（2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会）に突然現れた『ミニGSX-R』の正体は、スズキが開発中の電動モペッド『e-PO（イーポ）』だ！