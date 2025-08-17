ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

アップガレージ、姫路にライダース店併設…9月5日オープン

アップガレージ（イメージ）
  • アップガレージ（イメージ）
  • 9月5日にアップガレージライダース姫路店をアップガレージ姫路店に併設して新規出店

アップガレージグループが、9月5日にフランチャイズ店のアップガレージライダース姫路店を、アップガレージ姫路店に併設して新規出店する。この出店により、アップガレージブランドの総店舗数は264店舗となる。

兵庫県姫路市は、世界遺産の姫路城を中心とした歴史的な街並みと瀬戸内海や山々の自然が共存し、ドライブやツーリングの拠点として多くの人に親しまれている。

今回のライダース姫路店のオープンにより、カーライフを楽しむ顧客だけでなく、ライダーも幅広いシーンで気軽に利用できるようになる。地域のモビリティライフをより豊かにサポートする狙いだ。

アップガレージライダース姫路店は、姫路市飾磨区野田町の国道2号姫路バイパス沿い、姫路南ランプから約500mに位置する。営業時間は10時から19時、定休日は水曜日（祝祭日は営業）。売場面積は約99平方mだ。

アップガレージグループは1999年創業のカー＆バイク用品のリユース専門店を中心に事業を展開している。中古カー＆バイク用品専門店としては全国シェアNo.1で、店舗数は250店舗以上を誇る。

2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ」を開始し、2024年4月にはアメリカ・カリフォルニア州に1号店を出店するなどグローバル展開も進めている。

《森脇稔》

