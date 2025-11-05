ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アップガレージ、スタッドレスタイヤのレンタルサービス開始…11月22日から

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国に展開するアップガレージグループが、11月22日（土）より全国のアップガレージ対象店舗にて、「スタッドレスタイヤレンタルサービス」を開始する。

このサービスは、雪道の運転や帰省、急な出張時に一時的にスタッドレスタイヤが必要な顧客の利便性を高めるものだ。レンタルはホイール付きのスタッドレスタイヤセットで、最短1泊2日から最長7泊8日まで利用可能。用途に応じ、返却日も指定できる。

提供されるタイヤは国内メーカーの「ブリヂストン」や「ヨコハマタイヤ」などを中心に用意しているが、タイヤメーカーの選択はできない。レンタル以外に、タイヤの保管サービスもあり、保管場所の問題も解決できる

サービス開始の背景には、雪道をあまり走らない人にとってスタッドレスタイヤの購入・保管が負担となっている事情がある。アップガレージは「使う時だけ使う」新しい選択肢を提案する。

予約から決済まではウェブで完結可能で、スムーズに利用できる体制を整えている。

サービス期間は11月22日（土）から2026年3月31日（火）までで、予約は11月21日（金）から開始する。料金は2泊3日で税込9900円からとなっている。

注意点としてオンライン予約のみの受付で、店舗や電話での予約はできない。タイヤホイール脱着工賃として税込7040円が別途必要。車種や状態によっては対応できない場合もあるほか、在庫には限りがある。

また、2025年12月20日から2026年1月12日までの期間中に1日でもレンタルがあると、ハイシーズン料金が適用される。

アップガレージグループは1999年創業の中古車＆バイク用品リユース専門店で、全国で250店舗以上を展開し中古品市場で全国シェア１位を誇る。2022年には自転車専門リユース事業を開始し、2024年4月にはアメリカ・カリフォルニア州に1号店を開設しグローバル展開も推進している。

《森脇稔》

