アップガレージ、栃木・茨城に新店舗…小山店・石岡店オープンへ

カー&バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開するアップガレージグループは、11月に関東エリアで2店舗を新規出店すると発表した。

【画像全2枚】

11月14日に栃木県小山市に「アップガレージ小山店」、11月21日に茨城県石岡市に「アップガレージ石岡店」をそれぞれグランドオープンする。両店舗とも「タイヤ流通センター」を併設店として展開する。

小山店は売場面積約690平方メートル、駐車場約43台を確保。石岡店は売場面積約522平方メートル、駐車場約45台となる。両店舗とも営業時間は10時から20時まで、年中無休で営業する予定だ。

茨城県石岡市と栃木県小山市は、いずれも幹線道路へのアクセスが良く、日常の通勤から週末のドライブまで幅広いカーライフが息づくエリア。今回の新店舗オープンにより、関東エリアでのネットワークをさらに拡大し、地域の顧客のモビリティライフをトータルでサポートする体制を強化する。

アップガレージグループは1999年に創業し、中古カー&バイク用品専門店として全国シェアナンバーワン、店舗数は260店舗以上を展開。2024年4月にはアメリカ・カリフォルニア州に1号店を出店し、グローバル展開にも注力している。