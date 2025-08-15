ホーム モーターサイクル 新型車 記事

レーシングチームが開発した話題の特定小型原付、『ENNE T600GR』が正式販売へ

ENNE T600GR
  • ENNE T600GR
  • ENNE T600GR
  • ENNE T600GR
  • ENNE T600GR
  • ENNE T600GR

ENNEは、同社のレーシングチーム「ENNEXEL」が開発した特別仕様の特定小型原付『T600GR』の先行販売セール第2弾を開始したと発表した。当初、限定5台のみで販売され、予約開始からわずか数秒で完売となった話題のモデルが、正式な製品ラインナップに加わる。

T600GRは「T350Pro」をベースに、特別仕様のモーターとメインコントローラーを搭載したハイパフォーマンスモデル。加速性能や登坂能力が大幅に向上しており、従来のT350Proでは体重85kgのスタッフが勾配20％の坂（三分坂）を登る際、速度が11km/hまで低下していたのに対し、T600 GRでは19km/hを維持し、圧倒的な登坂性能を実現したという。

登坂性能に特化したコントローラーと600W高出力モーターを搭載し、急勾配でも速度を落とさず安定した走行を実現する。市場の多くを占める中国製の特定小型原付では、坂道を登る際に大幅な速度低下となるケースが見られるほか、数kmに及ぶような長い坂道では、モーターが高温に達し、メインコントローラー内部の基盤が焼き切れてしまうトラブルも多く聞かれるという。

ENNE T600GRENNE T600GR

T600GRは、坂道に必要な電流を瞬時に供給し、パワーを最大限引き出すことで、急勾配でも速度をほとんど落とすことなく力強く登坂する。途中で減速せず、ストレスのない登りを実現している。

さらに、T600GRのモーター内部は、放熱性に優れた構造と徹底した冷却対策を施しているため、長時間の負荷走行でも発熱による性能低下や焼損のリスクがない。T600GRは、安心して高出力を維持できる設計となっているのが特徴だ。

先代T250でも高い評価を獲得した独自のペダル発電機構（特許取得済）は、T600GRも同様の発電機能を搭載し、発電効率を従来比8倍以上に向上させた。

ENNE T600GRENNE T600GR

リアキャリアに本機専用のコンバーターキットを搭載することにより、50RPMから100RPMのケイデンスで発電機を回すことで、発電機はバッテリーと同程度の電圧を生成することが可能となった。50RPMから100RPMのケイデンスはゆっくり自転車をこぐくらいのスピードで、ペダルの重さは必要な電力により変化するが、ギヤなしの自転車を平坦な場所で漕ぐくらいの負荷となる。

都市の移動と環境への配慮を両立するハイパフォーマンスモデルとなっている。

T600GRの通常価格は32万円。今回の先行販売では19万2000円で販売される。先着順・数量限定の特別価格となっており、台数に限りがあるため、規定数に達し次第、以降は通常価格での販売となる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特定小型原付

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES