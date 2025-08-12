カワサキの定番オフ車『KLX230』が2026年モデルに、目玉は新カラー＆スマホ連携

カワサキモータースジャパンは、オフロードバイク『KLX230』と『KLX230 S』の2026年モデルを2025年9月15日に発売すると発表した。両モデルとも価格は61万6000円（税込）で、カラーはライムグリーンとブライトホワイトの2色を用意する。

今回の主な変更点は、カラーとグラフィックの変更に加え、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」が利用できるようになったことだ。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に1年間無償で利用できる二次元コードが提供される。

カワサキ KLX230

KLX230は、信頼性の高い空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジンを軽量なフレームと組み合わせ、オンロードでもオフロードでも軽快な走行性能を発揮する。前後サスペンションやリアフレームの最適化により、走破性と乗りやすさを高めている。

スイングアームには、オフロードモデルKLX230R同様のアルミ製を採用。シートやシュラウド、サイドカバー類の段差も小さくし、ライダーの体重移動を妨げない形状としている。ABSはライダーの好みによってOFFにできるスイッチを装備する。

カワサキ KLX230 S

液晶ディスプレイのインストゥルメントはワイヤレス通信機能を備え、スマートフォンで車両情報や走行記録を確認できる。

KLX230 SはKLX230の機能はそのままに、シートの肉厚や前後サスペンションのストロークを変更することで、シート高を35mm低い845mmに設定。より多くのライダーが安心してオフロードやタウンライドを楽しめるようになっている。

