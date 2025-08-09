はたらく乗り物体験がパワーアップ「WOW！FES 2025」ガリバー幕張で10月開催へ

「WOW！FES 2025」が、10月19日に千葉県習志野市のWOW！TOWN幕張展示場と隣接するカインズ幕張店駐車場で開催される。主催はIDOMのガリバーWOW！TOWN幕張で、地域密着型のイベントとして今年で4回目を迎える。

今年のテーマは「人で紡ぐこのまちの輪を」で、地域の企業と住民の交流を深めることを目指す。昨年の11団体から23団体に参加団体が増え、会場も拡大して過去最大規模での開催となる。

出展ブースでは、習志野市危機管理課による防災学習ブースや、習志野市消防本部と警察署のはたらく乗り物体験がパワーアップして登場する。カインズ幕張店のDIYワークショップやHarbor Circuit幕張新都心店のキッズレーサーランドもあり、親子で楽しめる内容が充実している。

Harbor Circuit幕張新都心店のキッズレーサーランド

また、WOW！TOWN幕張のブースではバッテリー式電気自動車（BEV）の試乗会やクルマに親しめるゲームも用意されている。会場内には多彩なキッチンカーも出店し、グルメも楽しめる。

メインステージでは、全国で開催されているティラノサウルスの着ぐるみレース「ティラノフェス」が初開催されるほか、習志野市を拠点とするアメリカンフットボールチーム「オービックシーガルズ」の専属チアリーダー「SEA-Cheer」がパフォーマンスを披露する。

さらに、千葉市発のダンスバトル「戦GOKU WOW TOWN杯」も開催され、子どもから大人まで参加可能だ。地域の吹奏楽や地元アーティストのライブもあり、幅広い世代が楽しめるプログラムとなっている。

千葉・習志野市の地域密着イベント「WOW！FES 2025」

イベントの締めくくりには、約500発の花火を約10分間にわたり打ち上げる花火ショーが行われ、会場を華やかに彩る。

WOW！FESは2015年に小規模な花火観賞イベントとして始まり、年々規模を拡大。2022年からは名称を「WOW！FES」と改め、地域のつながりを育むイベントとして定着している。

主催はIDOM、協賛にカインズ、ソフト99コーポレーション、プロテクト、和光ケミカル、バンザイが名を連ねている。