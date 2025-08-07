ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

Amazon、中古車・認定中古車販売に参入…ロサンゼルスから全米展開へ

アマゾン（Amazon）は4日、同社の自動車販売サービス「Amazon Autos（アマゾン・オートス）」で中古車および認定中古車（CPO）の販売を開始したと発表した。サービスは米国ロサンゼルスから開始され、今後数か月で全米の都市に拡大される予定だ。

ディーラーは中古車在庫をアマゾンに掲載でき、顧客により多くの選択肢を提供できるようになる。

アマゾン・オートスのグローバルリーダーであるファン・ジン氏は「ディーラーパートナーからの強い関心に応えた拡張だ。認定中古車と中古車を含めることで、ディーラーのオンライン展開需要に応え、顧客により幅広い高品質車両の選択肢を提供する」と述べた。

中古車・CPOプログラムの主要機能には、ヒョンデのディーラーから始まる高品質中古車の選択肢、3日間・300マイルの返品ポリシー、全車両への最低30日・1000マイルの限定保証が含まれる。

透明な価格設定により隠れた手数料はなく、全リスティングで車両履歴レポートを含む包括的な車両情報を提供する。参加ディーラーとの試乗のシームレスな統合も可能だ。

中古車・CPO車両のリスティングは、アマゾン・オートスのストアフロント全体で新車と並んで表示される。顧客は新車または中古車を表示するよう結果をフィルタリングできる。全車両は顧客の自宅から75マイル販売圏内で利用可能でなければならない。

アマゾン・オートスは2024年12月に新車販売サービスを開始し、現在全米130都市以上でディーラーが参加している。

《森脇稔》

