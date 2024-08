暑い夏をより熱くする！ “ドリキン“土屋圭市が絶賛したホットハッチはどれだ？

『CARトップ』9月号(発行:交通タイムス)はトヨタ『GRヤリス』のパワートレインを使ったレクサス『LBX MORIZO RR』や、待望の4WDが追加された『日産ノートオーラNISMO tuned e-POWER 4WD』、さらに“ドリキン”土屋圭市による進化型GRヤリス試乗など、ホットハッチが盛りだくさん!

「履き慣れたスニーカーのように週末に乗りたいカジュアルラグジュアリーを体現したモリゾウの相棒となる1台」として東京オートサロン2024でアンベールされたレクサス『LBX MORIZO RR』コンセプトが、ついに市販モデルとなった。モリゾウことマスタードライバーの豊田章男会長と、レーシングドライバーの佐々木雅弘選手が開発初期から参画し、非日常の高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして開発されたという。GRっぽいキャラクターだが、ブランドはあくまでもレクサス。でも「F」ではない……。

いっぽう昨2023年末から順次マイナーチェンジを続けている日産の『ノート』シリーズは、フロントマスクの刷新やオーテックのベースモデルもオーラにするなど充実を図っており、NISMOバージョンにもいよいよテコ入れが始まった。

R32型時代から「速く走るための4WD」を開発し、技術を磨き上げてきたNISMOが、「ノートオーラNISMO」に4WDモデルを追加したのだ。『CARトップ』によると、独立電動モーターの緻密な制倒が可能になったことで、気持ち良い旋回が味わえる1台になったという。

日産ノートオーラNISMO tuned e-POWER

さらに『CARトップ』9月号の誌面では、激化するコンパクトSUV市場にスズキが送り込む刺客『フロンクス』、マイチェンで走りが進化したトヨタ『86』&スバル『BRZ』の試乗記に加え、新型ホンダ『フリード』vsトヨタ『シエンタ』、ホンダ『N-BOX』vsスズキ『スペーシア』vs日産『ルークス』vs『デリカミニ』というライバル対決にも注目だ。

気になるコンテンツ……●LBX MORIZO RR 先行試乗●ノートオーラ NISMO tuned e-POWER 4WD 先行試乗●マイチェン後86 & BRZ試乗●“ドリキン”土屋圭市が進化型GRヤリスRZを絶賛!●N-BOX vs スペーシア vs ルークス vs デリカミニ 比較試乗●フリード vs シエンタ比較試乗●フロンクス 先行試乗●道楽なんかじゃない! モータースポーツは走る実験室だ●お盆休み前に読みたい! 疲労と眠気によく効く運転姿勢とストレッチ

『CARトップ』9月号

