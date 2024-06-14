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コクピットをスパルタンに演出…HKSから『86/GR 86/BRZ/GRヤリス』などに適合の「カーボン・シフトノブ」発売

HKSから『86/GR86/BRZ/GRヤリス』などに適合の「カーボン・シフトノブ」発売
  • HKSから『86/GR86/BRZ/GRヤリス』などに適合の「カーボン・シフトノブ」発売
  • HKSから『86/GR86/BRZ/GRヤリス』などに適合の「カーボン・シフトノブ」発売
  • 商品寸法
  • シフトパターンシール付属

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）から「カーボン・シフトノブ」が新発売。M12・P=1.25ネジの6MT車用で、適合により2サイズあり税込価格はいずれも1万7600円。

「カーボン・シフトノブ」は車種専用に設計を最適化したカーボンファイバー巻きシフトノブ。握りやすさを追求し、純正シフトノブよりやや小さい直径を採用。本体重量は約145g

カーボンファイバー本体とアルミ削り出しカラーのデザインで、コクピットをスパルタンに演出できる。


HKS CARBON SHIFT KNOB［51999-AT001］
適合車種：トヨタ・86（ZN6 2012年4月～2021年10月）／GR86（ZN8 2023年11月～）／スバル・BRZ（ZC6 2012年3月～2021年7月, ZD8 2023年9月～）
HKS CARBON SHIFT KNOB［51999-AT002］
適合車種：トヨタ・GRカローラ（GZEA14H 2022年12月～）／GRヤリス（GXPA16 2020年9月～）／カローラスポーツ（NRE210H 2018年6月～2022年9月）
価格：1万7600円（税込）
本体重量：約145g
※シフトパターンシール付属

《ヤマブキデザイン》

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