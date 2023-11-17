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高い位置から後方視認！ スズキ エブリイ 用ハイマウントリアカメラキット発売

高い位置から後方視認！ SUZUKIエブリイ（DA64V）およびOEM車用ハイマウントリアカメラキットが新発売
  • 高い位置から後方視認！ SUZUKIエブリイ（DA64V）およびOEM車用ハイマウントリアカメラキットが新発売
  • 高い位置から後方視認！ SUZUKIエブリイ（DA64V）およびOEM車用ハイマウントリアカメラキットが新発売

自動車アフターパーツメーカーのデータシステムがSUZUKIエブリイ（DA64V）およびOEM車のNISSAN NV100クリッパー（DR64V）／MAZDAスクラムバン（DG64V）／MITSUBISHIミニキャブバン（DS64V）用ハイマウントリアカメラキットを新発売。販売開始は11月15日から。

「ハイマウントリアカメラキット」は、後部ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用して装着できる外装設置のリアカメラ一式セット商品。ボディへの穴あけ加工は不要で、カメラとノズルを一体化し、ウォッシャー機能を活かしたままで取り付けることができる。

メーカーオプションで純正位置に装着されたリアカメラにくらべ、ルーフトップ位置からのより高い視点で広範囲を確認することができる。水平画角110°/垂直画角80°のカメラを採用し、カメラの角度調整も可能だ。

製品は艶消し黒塗装のスタンダードモデルのほか、同社Webショッピング限定でボディ同色塗装のモデルも販売される。

■ハイマウントリアカメラキット［RCK-101E3］（艶消し黒塗装）
価格：27,280円（税込）
■ハイマウントリアカメラキット［RCK-101E4］（ボディ同色塗装）
価格：33,880円（税込）※同社webショッピング限定商品
適合車種：SUZUKIエブリイ（DA64V　H17.8～H27.1）／NISSAN NV100クリッパー（DR64V　H25.12～H27.2）／MAZDAスクラムバン（DG64V　H17.9～H27.2）／MITSUBISHIミニキャブバン（DS64V　H26.2～H27.2）
※接続するナビやモニターの仕様によっては、リアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
※ボディ同色塗装済み製品の納期は約3週間いただきます。

【カメラ部仕様】
映像素子：1/4 インチCMOS
有効画素数：約32万画素
画角：水平画角110°／垂直画角80°
外形寸法：26⌀× 11（D）mm（露出部）／23⌀×15（D）mm（埋込部）
重量：約20g（ステー含む/ケーブル除く）
防水・防塵性能：IP67準拠

《編集部》

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