二輪車ツーリング、高速道路を3日間乗り放題　4月1日にETCプラン発売

NEXCO 3社と兵庫県道路公社は、定額料金で乗り降り自由の「ETC二輪車ツーリングプラン」全20コースを4月1日から11月30日（北海道は10月31日まで）の期間限定で発売する。
二輪車ツーリングプランは、最大2日間または3日間、対象エリアの高速道路が定額で乗り降り自由となる、ETC搭載車限定の企画割引商品。利用次第では通常料金の半額程度となり、お得に高速道路を利用できる。
二輪車ツーリングプランは、ツーリング需要を喚起することにより、各地に広がる観光地やツーリングスポットの活性化、高速道路の利用促進を図ることを目的に、2017年よりスタート。お得な料金設定で多くの利用者を集めている。
今年も昨年同様、北海道、首都圏、中京圏、関西、四国、九州の各地域で全20コースを用意する。例えば「首都圏 東名・中央道コースワイド」の場合、中央道 高井戸IC⇒諏訪IC⇒ビーナスライン⇒諏訪IC⇒高井戸ICが通常7200円（平日昼間利用の場合）のところ、3900円となる。
申し込みは3月27日14時から開始。NEXCO各社の公式ウェブサイトから画面に従い、利用日、名前、連絡先、ETCカード情報、ナンバープレート情報などを入力。申し込み回数に制限はなく、当日の天候などを踏まえ、走行直前でも申し込みでき、キャンセル料も不要。
ツーリングプラン
北海道
●道南・道北コース（3日間）6100円
●道南・道東コース（3日間）6100円
首都圏
●関越道・東北道コース（2日間）3000円
●東北道・常磐道コースミニ（2日間）2500円
●東北道・常磐道コースワイド（3日間）5100円
●東関東道・館山道コース（2日間）2500円
●首都圏 東名・中央道コースミニ（2日間）2500円
●首都圏 東名・中央道コースワイド（2日間）3900円
中京圏
●中京圏 東名・中央道コース（2日間）3600円
●伊勢道コース（2日間）3100円
●東海北陸道・北陸道コース（3日間）5100円
●中央道・東海北陸道コース（2日間）2000円
関西
●名神・北陸道・京都縦貫道コース（2日間）3600円
●中国道・山陽道・播但道コース（2日間）3100円
●阪和道コース（2日間）2500円
四国
●香川・徳島・高知コース（2日間）3100円
●愛媛・高知コース（2日間）3100円
九州
●熊本・佐賀・長崎コース（2日間）3100円
●熊本・大分・福岡コース（2日間）3100円
●熊本・宮崎・鹿児島コース（3日間）4600円