【VW ID.4 発表】体験型ポップアップストア、東京・六本木にオープン　12月12-25日

フォルクスワーゲンジャパンは、ブランド初のフル電動SUV『ID.4』が体験できるポップアップスペース「ID.SQUARE」を12月12日から25日までの期間限定で、東京・六本木「東京ミッドタウン アトリウム」にオープンする。

ID.SQUAREではフォルクスワーゲン(VW)の歴史や取り組みを展開し、ID.4を見て触るだけでなく、設置したQRコードより性能や最新技術が瞬時にわかり、さらに実際に試乗も可能。これからのモビリティを楽しく学べ、大人も子どももいっしょに遊べるプログラムを多数用意する。

会場内は3つのスクエアにゾーニング。「PRESENTATION SQUARE」では立方体を覆うスクリーンにスタイリッシュな映像が流れた後、実物のID.4が登場する。さらにLEDフレームがリズミカルに発光。ID.4のデビューを盛り上げる。

「Way to ZERO SQUARE」では大人も子どももみんなで楽しめるインタラクティブパネルを設置。VWが目指すCO2排出実質ゼロへの道「Way to ZERO」や、VWの歴史、ID.4の特長などを学べる、様々な映像を見ることができる。

「ENTERTAINMENT SQUARE」では、ID.4のテレビCMと連動した特別な写真が撮れるフォトブース、お菓子つかみなど、みんなが楽しめる様々なプログラムを実施。フリーアナウンサーの皆藤愛子氏、気象予報士の森田正光氏、陸上競技の山縣亮太選手によるトークショーも予定している。