VW『パサートPHEV』、装備充実の2つの新グレード英国発売へ…EV航続133km

フォルクスワーゲンの英国部門は、『パサート』のプラグインハイブリッド車（PHEV）「eハイブリッド」に、「マッチ」と「ブラックエディション」を設定し、8月14日から受注を開始する。

これらの価値重視の新モデルは、従来の「ライフ」と「Rライン」に代わるもので、追加費用なしでより多くの装備を提供する。

全ての『パサート eハイブリッド』には、ワイヤレスのスマートフォン充電、デジタルラジオ、ChatGPT統合のIDA音声アシスタント、マッサージシート、パークアシストプラス、リアビューカメラ、アダプティブクルーズコントロールなど、実用的な機能が標準装備されている。

VWパサート マッチ eハイブリッド

新しいマッチは従来のライフと比較して、通常オプションで3890ポンドかかる装備を追加している。具体的には、メタリックペイント、IQ.LIGHT LEDマトリックスヘッドライト、リアウィンドウのティンテッドガラス、エリアビューと緊急アシストを含むアシスタンスパックだ。

ブラックエディションは従来のRラインと比較して、通常オプションで4905ポンドかかる装備を追加した。その内容は、メタリックペイント、19インチリーズアルミホイール、パノラマサンルーフ、リアウィンドウのプライバシーガラス、前後シートヒーター付きウィンターパッケージ、ヘッドアップディスプレイと15インチインフォテインメントスクリーン、アシスタンスパックだ。

2つの新グレードには1.5 TSI 204psガソリンエンジンと6速オートマチックDSGが搭載される。新しいブラックエディション eハイブリッドには、より強力な272psバージョンも選択可能だ。

VWパサート ブラックエディション eハイブリッド

全てのパサート eハイブリッドの19.7kWh（正味）バッテリーは、204psエンジンで133km、272psエンジンで124kmのEVモード航続を可能にする（WLTP複合サイクル）。これは大多数のドライバーの日常運転には十分な距離だ。バッテリーは公共充電器で最大40kWのDC電力により、5%から80%まで26分で充電できる。

新しいパサート マッチ eハイブリッドの価格は4万4555ポンド（約876万円）、新しいブラックエディション eハイブリッドは204psバージョンが4万8900ポンド（約961万円）、272psバージョンが5万1420ポンド（約1011万円）となっている。