愛犬とポルシェで新ライフスタイル提案、国内初のショールーム開催フェス「Wan!der FES」

愛犬と楽しむフェス型イベント「Porsche Center Takanawa presents Wan!der FES」
  • 愛犬と楽しむフェス型イベント「Porsche Center Takanawa presents Wan!der FES」
  • 3代目バチェラーで実業家の友永真也さんと、バチェラー・ジャパン シーズン3出演者で奥様の岩間恵さん
  • ポルシェセンター高輪

ポルシェセンター高輪は、国内のポルシェショールーム初となる愛犬と楽しむフェス型イベント「Porsche Center Takanawa presents Wan!der FES」を9月7日に開催する。参加予を8月17日まで受け付けている。

本イベントは、ポルシェオーナーをはじめ愛犬との時間を大切にする人々に、愛犬とポルシェで出かける新しいライフスタイルを提案する場として企画された。最新のドッグトレンドや暮らしを豊かにするヒントを届け、ショールームならではの特別な体験を通じて愛犬との新しい冒険のきっかけとなることを目指している。

スペシャルトークショーでは、3代目バチェラーで実業家の友永真也さんと、バチェラー・ジャパン シーズン3出演者で奥様の岩間恵さん、そして二人の愛犬・ゴールデンドゥードルのクレアちゃんをスペシャルゲストに迎える。ポルシェオーナーでもある友永夫妻には、愛犬との暮らしの楽しみ方やポルシェとの日常についてトークショーでたっぷり語ってもらう。

会場では、ノーズワークやしつけ大会などの参加型アクティビティ、ドッグハットやパプチーノ作りが楽しめるワークショップなど多彩なプログラムを用意。さらに、ポルシェを背景にしたフォトスポットや、プロ直伝の愛犬フォト講座、愛犬との暮らしを彩る厳選アイテムが並ぶマルシェも登場し、一日を通して特別な時間を楽しめる。

会場となるポルシェセンター高輪は、再開発が進む話題の「高輪ゲートウェイシティ」に隣接。イベントとあわせて、新たな街の魅力も体感できる。

開催日時は2025年9月7日10時から17時まで。参加費用は無料（事前予約制、一部有料のコンテンツ有）。参加予約は8月17日まで受け付けており、応募多数の場合は抽選となる。抽選結果は8月21日にポルシェセンター高輪よりメールにて通知される。

