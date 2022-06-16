不発弾処理で大規模運休…JR京都線とおおさか東線　7月24日12時頃-夕方

JR西日本は6月16日、東海道本線（JR京都線）とおおさか東線の一部区間が7月24日12時頃から夕方頃まで運休すると発表した。

これはJR京都線吹田～東淀川間沿いにある大阪府吹田市内の工事現場で発見された不発弾の処理・撤去作業による措置で、その間は特急がJR京都線京都～新大阪・大阪間で、新快速、快速、普通列車がJR京都線高槻～大阪間とおおさか東線新大阪～放出（はなてん）で運休となる。

不発弾発見現場は吹田市南吹田3丁目で、発見箇所から半径300m（南吹田1～5丁目の一部）が警戒（避難対象）区域に入るため、JR京都線とおおさか東線が支障する。

このため、北陸方面の『サンダーバード16・18・20・21・23・25・27 号』が京都発着に、北近畿方面の『こうのとり10～15号』と山陰方面の『スーパーはくと4・6・7・9号』が大阪発着に、関空方面の『はるか18・22・26・27・31・35号』が新大阪発着にそれぞれ変更される。

また当日は、琵琶湖線、JR京都線、JR神戸線区間で11時頃から減便され、運休は吹田市長が務める不発弾処理対策本部長が現地を確認し、安全宣言がなされてから解除される。

運休実施中は、阪急電鉄、京都市交通局、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道、神戸市交通局、神戸新交通、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、大阪市高速電気軌道（大阪メトロ）による振替輸送が実施される。

新快速の運休計画。米原～姫路間が運休となり、下りは京都11時30分発姫路行き、上りは大阪11時45分発野洲（やす）行きが運休前の終発となる。

快速の運休計画。高槻～大阪間が運休となり、その間は米原・京都方面～高槻間、大阪～三ノ宮・姫路方面間をおおむね15分間隔で運行。下りは高槻11時31分発加古川行き、上りは大阪11時23分発米原行きが運休前の終発となる。

普通の運休計画。高槻～大阪間で運休となり、その間、大阪～尼崎～西明石間はおおむね15分間隔の運行となる。京都・高槻～須磨間での運行も中止されるため、尼崎以西へは福知山線直通列車とJR東西線直通列車との乗継ぎとなる。

おおさか東線の運休計画。新大阪～放出間の運休中、放出～久宝寺（きゅうほうじ）間がおおむね15分間隔での運行となり、運休前の終発は上りが放出11時32分発、下りが新大阪11時41分発となる。

一方、JR京都線を通過するJR貨物の貨物列車も影響を受け、吹田貨物ターミナル～神戸貨物ターミナル・安治川口間の列車が支障するとしている。吹田貨物ターミナル駅構内と吹田貨物ターミナル～百済貨物ターミナル間は支障しない。