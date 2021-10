メルセデスAMG SL、ティザー…実車は10月28日発表予定［動画］

メルセデスベンツの高性能車部門のメルセデスAMGは10月27日、ドイツ本国時間の10月28日16時(日本時間の同日23時)にワールドプレミアを予定しているメルセデスAMG『SL』(Mercedes-AMG SL)のティザー映像を公開した。

メルセデスAMG SLは、従来のメルセデスベンツ『SL』がモデルチェンジを機に、車名を変更するもの。メルセデスAMGが主体となって、開発を進めてきたことを意味している。

メルセデスAMG SL では、2シーターの現行SLとは異なり、後席を追加した2+2シートのレイアウトを採用する。また、メルセデスAMG SLには、「4MATIC +」の最新版で、完全可変の全輪駆動システムが搭載される。駆動方式に4WDが採用されるのは、SLの長い歴史において、初めてという。

メルセデスAMGは、このメルセデスAMG SLのティザー映像を公開した。SLらしい低いフロントノーズや、テールランプのデザインが見て取れる。

The stage is set. Inspired by our past, we innovate for our future. Light up the future with a new era of SL. Ready to be starstruck?



28.10. at 4pm CEST#DrivingPerformance #MercedesAMG #AMGSpirit #AMG #PerformanceLuxury pic.twitter.com/Fab1D0criM