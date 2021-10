シボレー初のEVピックアップトラック、航続は約644km…CES 2022で発表へ

GMのシボレーブランドは10月6日、主力ピックアップトラックの『シルバラード』(Chevrolet Silverado)に設定するEVを2022年1月、米国で開催されるCES 2022で初公開すると発表した。

シルバラードは、シボレーブランドのフルサイズピックアップトラックだ。米国では、フォードモーターのフォード『F-150』やステランティス傘下のラムブランドのラム『1500』、トヨタ『タンドラ』、日産『タイタン』などと競合する。

シルバラードは2020年、米国市場で59万4094台を販売した。新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染拡大の影響を受ける中、前年比は3.2%増と堅調だった。

シボレーは、このシルバラードにブランド初のEVピックアップトラックを設定する。ゼロから設計されており、GMの新世代EV向け「アルティウム」プラットフォームをベースに、シルバラードの使い勝手の良さを組み合わせる。1回の充電での航続は、最大で約644kmに達する見込みだという。

シボレーはティザーイメージを配信した。セグメントをリードする固定式ガラスルーフをオプション設定し、ワイドな視界、ゆとりのヘッドルーム、乗員に広々とした体験を提供する、としている。

The sky's the limit. Introducing the First-Ever, All-Electric #Silverado with an available segment-leading fixed-glass roof. See more at @CES on 01.05.22.https://t.co/2C8UAfYvsm pic.twitter.com/XFHw6yrU0v