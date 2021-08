ランボルギーニ、『カウンタック』を復活へ…およそ30年ぶり

ランボルギーニは8月9日、新しい『カウンタック』(Lamborghini Countach)を開発していると発表した。

オリジナルのカウンタックは、市販モデルの「LP400」が1974年に発表された。排気量4.0リットルのV型12気筒ガソリンエンジンは、最大出力375hpを獲得。0~100km/h加速5.4秒、最高速309km/hの性能を誇った。

カウンタックのデザインを手がけたのは、デザイナーのマルチェッロ・ガンディーニだ。最初に登場したLP400は、大型バンパーやリアスポイラーがないシンプルなスタイルが特長だった。1974~78年に、151台の「カウンタックLP400」が生産された。その後、進化を続けたカウンタックは、最終的に1990年に生産を終了した。

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. #Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe