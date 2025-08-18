ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ランボルギーニ×ソナス・ファベール、限定50台の超高級スピーカー発表

イタリアの高級スピーカーメーカー「ソナス・ファベール」とランボルギーニは、コラボレーションの新たな章として「Il Cremonese Ex3me アウトモビリ・ランボルギーニ・エディション」を発表した。

この超限定スピーカーは、14日に開幕した「モントレーカーウィーク2025」のランボルギーニ・ヴィラで世界初公開された。イタリアのスーパースポーツカーの感動とイタリアンサウンドの魂が融合し、家庭で比類のないリスニング体験を提供する。

革新、職人技、デザインという共通の哲学から生まれたこのコラボレーションは、ランボルギーニのスリリングな美学とエンジニアリングを、ソナス・ファベールの独特な音響シグネチャーと融合させている。

個別にナンバリングされた50ペア限定で、5つの象徴的なランボルギーニカラーで展開される。ジャッロ・カウンタック、アランチョ・エゴン、ブル・マリヌス・マット、ヴェルデ・メルクリウス、ネロ・ネメシス・マットの5色だ。

ソナス・ファベールの技術者が各スピーカーの最終調整を耳で行い、顧客に一貫した感動的で高品質なリスニング体験を保証している。その結果、ライブパフォーマンスに匹敵するオーディオ体験を実現している。

この限定版は、「Ex3me」をベースに、両ブランドの精神を体現する特注の技術的・デザイン的な装飾で再構築されている。特徴的な要素には、角張った五角形のキャビネット、ランボルギーニのスーパースポーツカーのパフォーマンス重視の美学を反映した彫刻的な輪郭、ディナミカ社のコルサテックスとカーボンファイバーによる仕上げ、そして象徴的なアウトモビリ・ランボルギーニのシールドロゴが含まれる。

各スピーカーはソナス・ファベールが天然素材を使用して手作りし、妥協のない音響性能を実現している。主要な技術的ハイライトには、Ex3maのベリリウムDLC振動板ツイーター、35kHz以上の共振周波数で比類のないマイクロダイナミクスと解像度を提供する機能が含まれる。

180mmの天然繊維コーンドライバーは、風乾セルロース、カポック、ケナフから作られ、ソナス・ファベール特有の中音域の温かみとリアリズムを提供する。デュアル180mmウーファーはソナス・ファベール特有のサンドイッチコーン構造で、中音域の一貫性を保ちながら深く制御されたベースを確保している。

《森脇稔》

