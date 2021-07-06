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ヤリス、N-BOXのV5を阻止---新車販売総合2021年上半期車名別

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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は7月6日、2021年上半期（1～6月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。トヨタ『ヤリス』がホンダ『N-BOX』を抑え、初のトップに輝いた。

ヤリスは前年同期比147.5％増の11万9112台、前年まで4年連続トップだったN-BOXは同9.0％増の11万0551台。その差はわずか8561台だった。

3位は7万8698台を販売したスズキ『スペーシア』。以下、トヨタ『ルーミー』（7万7492台）、ダイハツ『タント』（6万9262台）が続いた。

ランキング上位10台に占める軽自動車・登録車の数は、昨年同様5車種ずつだった。

2021年上半期の新車販売台数ランキング

1位［9位］：トヨタ・ヤリス　11万9112台（147.5％増・3年連続増）
2位［1位］：ホンダN-BOX　11万0551台（9.0％増・2年ぶり増）
3位［2位］：スズキ・スペーシア　7万8698台（20.5％増・2年ぶり増）
4位［14位］：トヨタ・ルーミー　7万7492台（106.0％増・2年ぶり増）
5位［3位］：ダイハツ・タント　6万9262台（11.3％増・2年ぶり増）
6位［8位］：ダイハツ・ムーヴ　5万7761台（19.6％増・3年ぶり増）
7位［17位］：トヨタ・アルファード　5万6778台（55.1％増・5年連続増）
8位［5位］：トヨタ・カローラ　5万3864台（5.9％減・4年ぶり減）
9位［26位］：日産ルークス　5万0055台（109.9％増）
10位［40位］：トヨタ・ハリアー　4万8271台（250.6％増・4年ぶり増）

※［］内は前年順位、（）内は前年比。

《纐纈敏也＠DAYS》

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