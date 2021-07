いい車なのはわかった、ということで…ポルシェを買おう実践編！

『911DAYS』(ナインイレブン・デイズ)84号

発行:インロック

企画・編集:ナインイレブンデイズ

定価: 1603円(本体1457円+税)

人生を楽しむならポルシェが一番いい、と感じている『911DAYS』、通巻84号の特集は、「ポルシェのない人生なんて考えられない ~NO PORSCHE NO LIFE~」だ。ポルシェ買った方がいいかな? 当たり前のこと聞くなって。

ということで、ポルシェを買おう実践編! 特集ではまず、ポルシェを買ったらなにがよくなるのか、教えてくれる。買うのはいいけれど このところずっと中古車価格が高くないか? そして今後の予想は? 専門店や経済アナリストが市場動向を分析する。

特集は続いて、いかにして買うか、オートローンと残価設定型の説明。そして通巻83号で選ばれた「乗って楽しいポルシェ」を踏まえて、1000万円までの価格帯別お薦め中古モデルまで紹介してくれる。 ケイマン(718)

気になる見出し……●ポルシェのない人生なんて考えられない NO PORSCHE NO LIFE●吉田 匠のポルシェ徒然草 ウチに来てから10年を超えた356B●【935 Story 後編】市販車と同じ形のGTでル・マンに勝つために 935ウイングカー!●ADVAN Racing GT for PORSCHEでグッドルッキングな992カレラに●雨、雨、風、大嵐 悪天候の中行った 第9回911DAYS富士スピードウェイ走行会●〈思わず手に入れたくなるポルシェアイテム〉空冷911な機械式腕時計●徹底解剖 水冷のイエローバード RUF CTR Anniversary 『911DAYS』(ナインイレブン・デイズ)84号

