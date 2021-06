テスラ モデルS 改良新型、頂点「プレイド＋」の設定予定を中止…マスクCEO

テスラのイーロン・マスクCEOは6月7日、改良新型『モデルS』(Tesla Model S)の頂点に立つ高性能グレードとして計画されていた「プレイド+」の設定を中止すると発表した。

改良新型には最強グレードとして、プレイド+と「プレイド」が設定される予定だった。両プレイドは、3モーターを搭載するのが特長で、3個のモーターは、合計で1100hpのパワーを引き出す。この強大なパワーが4輪に伝達されるAWDとなる。

0~96km/h加速はプレイドが2秒以内、プレイド+はさらに速いと見られていた。1回の充電での航続は、プレイドがおよそ627km、プレイド+がおよそ837kmを想定していた。

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed.