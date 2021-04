VWの新型EV、キーワードは「G」…電動SUV『ID. 4』に高性能モデルか

フォルクスワーゲン(Volkswagen)は4月12日、新世代EVの「ID.」シリーズに追加される予定の新型車のティザーイメージを公開した。

フォルクスワーゲンが電動化攻勢の中心に据えているのが、ID.シリーズだ。最初の市販モデルとして、『ゴルフ』セグメントに属するコンパクトEVの『ID.3』を2020年に発売した。これに続いて、SUVセグメントには『ID. 4』を投入している。

2021年前半には、『ID.4 GTX』を発表する。その後、2021年後半には、スポーティな『ID.5』が続く。さらに、中国で4月17日に開催する上海モーターショー2021のプレビューイベントでは、新型EVの『ID.6』の2つの仕様、『ID.6 X』と『ID.6 CROZZ』がワールドプレミアされる予定だ。

