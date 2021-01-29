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北日本を中心に低気圧接近による暴風雪　1月29-30日のJR線計画運休情報

　　 羽越本線では1月29日、酒田～秋田間の計画運休が決まっている。再開は1月30日夕方以降の見込み。写真は酒田駅に停車中の701系普通列車（右）と滞留中の『いなほ』用E653系1000番台（左）。2020年1月1日。
  • 羽越本線では1月29日、酒田～秋田間の計画運休が決まっている。再開は1月30日夕方以降の見込み。写真は酒田駅に停車中の701系普通列車（右）と滞留中の『いなほ』用E653系1000番台（左）。2020年1月1日。

北日本を中心とした低気圧接近に伴なう暴風雪の影響で、1月29日から1月30日にかけて次のJR線区で計画運休が実施される。

■JR北海道
・宗谷本線／名寄～音威子府（1月29日16時30分頃まで）、音威子府～稚内（1月29日終日）。
・石北本線／上川～生田原（1月29日15時30分頃から終日）、生田原～網走（1月29日17時40分頃から終日）。

このほか、北海道全域で特急の全区間運休や普通列車の全区間、一部区間の運休が相次いでいる。

■JR東日本
・花輪線／好摩～大館全線（1月29日19時から終日、一部列車を除く）、松尾八幡平～大館（1月30日始発から12時頃まで、一部列車を除く）。
・奥羽本線／追分～東能代（1月29日21時から終日）。
・五能線／能代～深浦（1月29日18時から終日、1月30日終日）、深浦～弘前（1月29日19時から終日、1月30日終日）。東能代～能代は1月29日18時以降の一部列車が運休、1月30日は能代折返し列車のみ運行。快速『リゾートしらかみ』は1月29日が4・5号、1月30日が1・2・4・5号が全区間運休。
・男鹿線／追分（秋田）～男鹿全線（1月29日終日、再開は1月30日夕方以降）。
・羽越本線／酒田～秋田（1月29日終日、再開は1月30日夕方以降）。特急『いなほ1・5・7・8・10・14号』は1月29・30日とも酒田～秋田間運休。
・只見線／小出～只見（1月29日は終日、1月30日は終日の可能性）。

このほか、秋田、山形、新潟県内の各線で遅れや減便が続いている。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

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