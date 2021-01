メルセデスベンツ SクラスのEV版『EQS』 の頭脳は「MBUXハイパースクリーン」…間もなく発表

ダイムラーは1月6日、メルセデスベンツが1月7日14時(日本時間1月7日22時)、デジタルワールドプレミアする「MBUXハイパースクリーン」のティザー映像を公開した。

「MBUX(メルセデスベンツ・ユーザー・エクスペリエンス)」は、新世代のインフォテインメントシステムだ。MBUXの最新バージョンとなるMBUXハイパースクリーンは、人工知能(AI)を利用して、インフォテインメント、快適性、車両機能の操作と表示を、新しいレベルに引き上げているのが特長。大きく湾曲したスクリーンユニットが、ダッシュボードの横幅いっぱいに配置される。これにより、直感的で簡単かつ、感情的なデジタル体験を可能にするという。

MBUXハイパースクリーンは、メルセデスEQブランドのフルEV高級セダンの『EQS』に、初めてオプション設定される予定だ。

Tomorrow, @MercedesBenz will reveal the brain of the EQS. For this, we have merged analogue and digital design and created our most aesthetic and fascinating #technology highlight yet.



Save the date for the worldpremiere livestream here



