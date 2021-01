中国版テスラ、「ニーオ」から新型EV　1月9日にセダン発表

中国のEVメーカーのNIO(ニーオ)は1月4日、1月9日に開催する「NIO Day 2021」において、新型EVセダンを初公開すると発表した。

NIOは、上海市に本拠を置く新興EVメーカーだ。中国のIT巨大企業であるテンセントが出資しており、「中国版テスラ」と称されることもある。

さらに、2017年5月には、EVスーパーカーNIO『EP9』がドイツ・ニュルブルクリンク北コースにおいてタイムアタックを行い、ランボルギーニ『ウラカン』の高性能モデル「ペルフォマンテ」の6分52秒01を上回る、6分45秒900で駆け抜けた。

NIOは1月9日、NIO Day 2021において、新型EVセダンを初公開する予定だ。この新型EVセダンは、ニーオのフラッグシップセダンになるという。

NIO to launch its first flagship sedan at #NIODay2020. Coming soon on January 9th! Read more: https://t.co/X87t1TqYbG pic.twitter.com/FsFYyuglOe