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中国版テスラ、「ニーオ」から新型EV　1月9日にセダン発表

　　 NIO EP9（参考）
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中国のEVメーカーのNIO（ニーオ）は1月4日、1月9日に開催する「NIO Day 2021」において、新型EVセダンを初公開すると発表した。

NIOは、上海市に本拠を置く新興EVメーカーだ。中国のIT巨大企業であるテンセントが出資しており、「中国版テスラ」と称されることもある。

さらに、2017年5月には、EVスーパーカーNIO『EP9』がドイツ・ニュルブルクリンク北コースにおいてタイムアタックを行い、ランボルギーニ『ウラカン』の高性能モデル「ペルフォマンテ」の6分52秒01を上回る、6分45秒900で駆け抜けた。

NIOは1月9日、NIO Day 2021において、新型EVセダンを初公開する予定だ。この新型EVセダンは、ニーオのフラッグシップセダンになるという。

なおニーオは、この新型EVセダンのティザーイメージを、公式ツイッターを通じて配信している。
《森脇稔》

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