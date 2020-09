VWから新型コンパクトSUV、ティグアン の下　10月米国発表へ［動画］

フォルクスワーゲン(Volkswagen)は9月8日、新型コンパクトSUVを10月13日、米国で初公開すると発表した。

この新型コンパクトSUVは、フォルクスワーゲンのラインナップにおいて、『ティグアン』の下に位置するモデルになる。また、フォルクスワーゲンが掲げているSUV倍増戦略における次なるモデルになるという。

フォルクスワーゲングループオブアメリカのスコット・キーオ社長兼CEOは、「フォルクスワーゲンのアイコン的存在、『ビートル』や『ゴルフ』が長年証明してきたように、素晴らしいものは小さなパッケージに入っている。新型コンパクトSUVも例外ではない」と語る。

