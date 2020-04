フィスカーの電動SUV『オーシャン』、オフロード仕様を発表へ

フィスカーを率いるヘンリック・フィスカー氏は4月5日、新型EVの『オーシャン』(Fisker Ocean)のオフロード仕様車のティザースケッチを、ツイッターで公開した。

オーシャンは電動SUVで、バッテリーの蓄電容量は、標準仕様でおよそ80kWhとなる。1回の充電で、最大およそ300マイル(約483km)を走行できる性能を備える。

オーシャンには、完全新開発のプラットフォームを採用する。この新世代のプラットフォームからは、さらに2車種の新型フィスカーモデルが、登場する予定だ。

駆動方式は4WDだ。前後アクスルにモーターを搭載する。米国でのベース価格は、3万7499ドル(約408万円)と、従来のフィスカーの電動モデルと比較すると、大幅にリーズナブルな価格を実現する。

Where is the spare #tire! Takes too much space in the trunk & wouldn’t fit in a frunk! I’ll show it next week..#Fisker Ocean #EV Info, download our app : iOS: https://t.co/DyJYxeHAtF

Android: https://t.co/NMVvrnVc7c #SUV #health #adventure #AWD #ExtremeRescues #Discovery pic.twitter.com/btqlWJ5Rn6