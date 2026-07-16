フィアット、新型SUV『グリズリー』公開…EVやマイルドハイブリッド設定

フィアットは、創立127周年を記念して新型SUV『グリズリー』と新型SUVクーペ『グリズリー ファストバック』を公開した。

【画像】フィアットの新型SUV『グリズリー』

■ファミリー向けの2つの新モデル

フィアット・グリズリー・ファストバックとグリズリー

グリズリーとグリズリー ファストバックは、フィアットの製品戦略における次のステップを示すモデルだ。異なる顧客ニーズに応えながらも、シンプルで多用途なアプローチを共通のコンセプトとしている。

このプロジェクトはフィアットがステランティスの中でも最も国際的なブランドの一つとしての役割を担うことを確認するものだ。欧州・中東・アフリカ、そして南米という3つの主要地域を中心に、世界中の顧客に手の届きやすいモビリティを提供する。

グリズリーは全長4.4mのコンパクトSUVで、広い室内空間と快適性、日常的な使い勝手を重視した設計だ。一方、グリズリー ファストバックは全長4.5mで、エレガントなプロポーションと表情豊かなデザインを持ちながら、600リットルのトランク容量を含む優れた実用性も備える。

■パワートレインと仕様

フィアット・グリズリーとグリズリー・ファストバック

両モデルはガソリン、マイルドハイブリッド、EVの3種類のパワートレインを用意し、最大出力は145HPを発揮する。トランスミッションはマニュアルまたはオートマチックから選択可能で、地域によって異なる。ボディカラーは7色を設定し、日常のモビリティをより直感的で快適にするテクノロジーを搭載する。

両車は2026年10月のパリモーターショー2026で初めて一般公開される予定で、市場への正式投入は2026年第4四半期が見込まれている。