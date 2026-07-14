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自律走行ロボットなど8種類のソリューション、TOYOROBOが紹介へ…TECHNO‐FRONTIER 2026

AMR・AGV（自動搬送・自律走行搬送ロボット
  • AMR・AGV（自動搬送・自律走行搬送ロボット

TOYOROBOは、7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「TECHNO‐FRONTIER 2026」の「第6回 工場の搬送と協働ロボット展」に出展する。

TOYOROBOは、製造・倉庫・物流・清掃向けロボティクス／マテハンの導入・運用支援、および統合ソフトウェア（WMS／WCS／WES）の開発・提供を行う企業だ。設計から導入、システム統合、稼働後の保守メンテナンスまでを一貫して支援する体制を強みとし、物流現場における自動化・省人化・効率化の実現を支援している。

同社ブースでは、8種類のソリューションを展示・紹介する。

1. 「i-BOX（インテリジェントBOX）」：多品種・小物・部品の一時保管と仕分け、入出庫の効率化を実現する仕分け・保管・ピッキング・入出庫ソリューション。

2. 「CHS（ケースハンドリングストッカー）」：限られた空間で保管量を最大化し、必要なタイミングで高速出荷を可能にする高密度保管・高速入出庫システム。

3. 「AMR・AGV（自動搬送・自律走行搬送ロボット）」：工程間搬送やケース搬送を自動化し、人手不足の解消や「歩かないピッキング」を実現する。

4. 「ACR（自律走行ケースハンドリングロボット）」：ケースの自動入出庫と工程間搬送を担い、多品種でも正確・安定した出荷を支援する。

5. 「リニア・ローラー搬送システム」：高速・静音・精密位置決めを特長とし、組立て・製造ラインから部品供給ライン、EC物流の仕分けラインまで幅広く対応する。

6. 「高密度保管ラック、ケースハンドリング・シャトルロボット」：大容量・高密度保管とピッキング効率・スループットの向上を支援するロジスティクスオートメーション。

7. 「APR／4-wayパレットシャトル」：重量パレットの搬送・保管・ピッキングに対応し、高密度保管と高速入出庫を実現するパレットハンドリングロボット。

8. 「RoboSweep（自律走行清掃ロボット）」：清掃ルートを自律走行し、塵埃の吸引・水拭き・乾拭き、自動給排水、自動充電に対応する床清掃自動化ロボット。

近年、人手不足への対応や作業の標準化、生産性・保管効率の向上、出荷精度の改善、安全性向上などを背景に、自動化・省人化へのニーズが高まっている。TOYOROBOはAGV・AMR・ケースパレットハンドリング・サービスロボット・高速コンベアなど幅広い自動化機器を扱ってきた経験とノウハウを活かし、現場条件に合わせた提案・コンサルティングサービスを提供するとしている。

《森脇稔》

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