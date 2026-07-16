NVIDIAとトヨタが協業拡大を発表---フィジカルAI、自動運転、工場・都市を連携する「次世代モビリティ戦略」

NVIDIAとトヨタ自動車は、自動車、ロボティクス、都市環境、工場などの各分野において協業を拡大し、フィジカルAIの推進を強化すると発表した。NVIDIAは「トヨタとNVIDIAはパートナーシップを拡大し、自動車だけでなくロボティクスやスマートシティまでフィジカルAIを推進する」と語っている。

具体的には自動運転でNVIDIA「Drive AGX」と「Drive OS」による次世代車両の開発。工場ではNVIDIA「Omniverse」や「Isaac」によるデジタルツインの構築と運用、ソフトウェア開発では「Nemotron」を利用してMISRA対応コード生成AI、実証実験都市「Woven City」で都市交通AIと交通インテリジェンスの開発、を連携しておこなう。

自動運転車から都市インフラに至るまで、AIを軸に車両・工場・都市を連携させる次世代モビリティの実現を目指す。

次世代車両の開発

トヨタ自動車は、安全認証を取得したNVIDIA DriveOSオペレーティングシステムを搭載したNVIDIA DRIVE AGXを活用し、高度な運転支援機能（L2++）を備えた次世代車両を開発している。

同社の厳格な安全基準を維持しつつ、よりインテリジェントで状況に応じた運転を可能にする設計だ。

ソフトウェア開発と工場デジタルツインの効率化

車両のソフトウェアデファインド化が進む中、トヨタ自動車はNVIDIA Megatron-LMを活用し、Nemotron公開データセットを含む各種データセットを参考にしたMISRA準拠のコードアシスタントAIモデルを導入。自動車特有のコード生成・レビューを改善し、安全上重要なコードの開発を加速させている。

工場領域では、NVIDIA Isaac SimをはじめとするNVIDIA Omniverseのライブラリを活用し、ロボット動作シミュレーションや製造業務の最大化を目的とした広範なデジタルツイン環境を構築。効率向上とコスト削減、製造現場の継続的な最適化を図る。

すなわち、現実工場 → Omniverseへ再現 → Isaacでロボットを学習 → 実工場へ反映という流れを実装していくとみられる。これは現在NVIDIAが推進している Industrial AI に基づくものになる。

マルチモーダルAIモデルで現実世界を予測

トヨタの子会社であるWoven by Toyotaは、NVIDIA H100 Tensor コアGPUとMegatron-Coreを活用し、マルチモーダルビジョン言語モデルを構築した。

現実世界の状況を解釈し、次に起こる事象を予測する機能を持ち、モビリティ社会の実現を支援するよう設計されている。

ロボスタオンラインセミナー情報

ロボットの世界大会「ロボカップ」にもヒューマノイド・フィジカルAIの波

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