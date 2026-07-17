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日野の大型トラック『プロフィア』、一部改良で安全性を強化…標識認識システムを全車標準装備

・道路標識を自動検知してメーター表示・速度超過時に警告音を鳴らす「標識認識システム」を全車に標準装備した。

・クルーズコントロール作動中に制限速度標識を検知し、ドライバーの承認操作だけで設定速度を自動切り替えする「標識連動型車速制御システム」を採用した。

・路面の排水傾斜による車両の流れを補正する「カントアシスト機能」を搭載した「日野アドバンスドステアリング」を新たに設定し、長距離運転の疲労軽減に貢献する。

日野プロフィア　トラック
  • 日野プロフィア　トラック
  • 日野プロフィア　トラクター
  • ミラーカバータイプを採用し、ボデーと同色（白）を標準仕様として設定
  • 一部ミラーにフレームレス仕様を採用することで、キャブ周りの間接視界を拡大
  • 標識連動型車速制御システム
  • 日野アドバンスドステアリング

日野自動車は7月16日、大型トラック・トラクター『プロフィア』を一部改良し、販売を開始した。

【画像】日野の大型トラック『プロフィア』の一部改良モデル

標識連動型車速制御システム標識連動型車速制御システム

今回の改良では、速度制限や車両進入禁止などの道路標識を画像センサーが自動検知してメーターに表示し、速度超過時には警告音でドライバーに注意を促す「標識認識システム」を全車に標準装備した。90km/h以上の速度標識を検知した場合でも、大型トラックの法定速度である90km/hをメーターに表示するなど、実際の運用に即した細やかな制御を実現している。

あわせて、スキャニングクルーズ（全車速追従機能）の作動中に制限速度標識を検知すると、ドライバーへ設定車速の変更を提案し、ボタン操作で承認するだけで設定速度が制限速度へ自動的に切り替わる「標識連動型車速制御システム」を、特殊用途車型を除く全車型に標準装備した。さらに、ドライバーが任意で設定した速度を上限に車速を制御するFSリミッター（フューエルセービング＆セーフティスピードリミッター）とも連動し、速度超過を二重に防ぐ仕組みを採用している。

ミラーカバータイプを採用し、ボデーと同色（白）を標準仕様として設定ミラーカバータイプを採用し、ボデーと同色（白）を標準仕様として設定

ミラーについては、ミラーカバータイプを採用し、ボデーと同色（白）を標準仕様として設定。夜間走行時における対向車からの視認性を高め、衝突・接触リスクの低減に寄与する。サイドアンダーミラーとアンダーミラーにフレームレス仕様を採用することでキャブ周りの間接視界を拡大し、空力性能を追求したミラー形状により省燃費にも貢献する。

日野アドバンスドステアリング日野アドバンスドステアリング

運転負荷軽減の面では、従来のステアリング電動アシスト機能を進化させた「日野アドバンスドステアリング」を新たに設定した。路面の排水傾斜（カント）による車両の流れを補正する「カントアシスト機能」を新採用し、直進安定性の向上と長距離運転時の疲労軽減に貢献する。

日野プロフィア　トラクター日野プロフィア　トラクター

代表車型として、トラックは「プロフィア 2WG-FW1AHG」（ハイルーフリヤエアサスペンション、トランテックス製ウイングバン完成車、エンジン：A09C-VA 279kW、Pro Shift 12、車両総重量25トン）、トラクターは「2WG-SH1EDGJ」（ハイルーフ総輪エアサスペンション、エンジン：E13C-CB 338kW、Pro Shift 12、第五輪荷重11.5トン）を設定している。

日野自動車は、ドライバーが安心・快適に働ける環境を整えることが、物流業界で深刻化するドライバー不足の課題解決につながると考えており、今後も製品の安全性向上と快適な運転環境の改善を通じて、持続可能な社会の実現を目指すとしている。

《森脇稔》

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