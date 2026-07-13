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相乗りマッチングサービス「notteco」、全面リニューアル…本人確認強化と乗降記録機能を新採用

相乗りマッチングサービス「notteco」
  • 相乗りマッチングサービス「notteco」

アディッシュの連結子会社のアディッシュプラスは、運営する相乗りマッチングサービス「notteco（のってこ）」を全面リニューアルし、サービス提供を再開した。

nottecoは「移動するコトが、もっと楽しいコトに」をコンセプトに、ドライバーに報酬が発生しない形で、目的地を同じとする利用者とドライバーをマッチングするサービスだ。帰省や旅行、イベント参加などの長距離移動での利用が中心となっている。

今回のリニューアルでは、24時間365日のモニタリングやサポート体制に加え、安心・安全対策をさらに強化。認証基準や運営体制を刷新した。

■本人確認プロセスを刷新

リニューアル後は、ドライバー・同乗者ともに、身分証明書に加えセルフィ（自撮り写真）の提出が必須となった。なりすましや不正登録のリスク低減を図るとともに、「信頼できる相手と移動できること」を重視した対応だ。

■ドライバー登録時の安全基準を強化

ドライバー登録時には、任意保険加入証書と車検証の提出が必須となった。乗車する側・運転する側の双方にとって、より安心できる利用環境の構築を進める。

■乗降記録機能を新たに実装

ドライブ開始時および降車時に、システム上で記録を残せる機能を追加した。万が一トラブルが発生した際にも、運営側が迅速に状況確認と対応を行える体制を整備した。

■今後の展開

2026年秋頃を目途に、オンライン決済機能の導入を予定している。決済機能と連動した機能拡張も順次進め、より快適で柔軟な移動体験の提供を目指す。

なお、既存会員に対しては、新たな認証基準に基づくアカウントの再登録が求められている。

《森脇稔》

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