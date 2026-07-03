BMW工場にヒューマノイド「Figure 03」導入…フィジカルAIで全身協調制御

Figure AIは、最新のヒューマノイドロボット「Figure 03」を米BMWグループのスパータンバーグ工場に導入し、デモ映像を2026年6月30日（現地時間）に公開した。

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BMWとの協業は2025年に「Figure 02」を組立ラインに導入して以降続いており、今回は工場内の組立・物流エリアである「Hall 52」に次世代機を投入し、より複雑な作業へ挑戦している。

単純な搬送から「シーケンシング」作業へ

Figure 02は前年、BMWにおける自動車3万台分の組み立てに貢献した。今回Figure 03が新たに取り組むのは、板金部品を決まった位置に置くだけの単純な作業ではなく、「シーケンシング」と呼ばれる部品の仕分け作業だ。

自動車の組立ラインでは、部品を常に同じ向き・同じ位置で供給できるとは限らず、カートやビンの中で部品がずれていたり、回転していたり、一部が隠れていたりする状態で並ぶことが多い。こうした不定形な環境から必要な部品を選び出し、正しいスロットへ供給する工程が求められる。

フィジカルAI「Helix 02」が全身を協調制御

Figure AI独自のフィジカルAIモデル「Helix 02」がFigure 03の全身制御を担う。「Helix 02」はカメラで捉えた映像から直接ロボットの動作を生成するVLA（Vision-Language-Action）モデルであり、Figure 03の両手・両腕・胴体・両脚を一体として協調させる。

これにより、両手で部品を扱うことや、キャスター付きの重いカートを引きながら足元の位置を調整するといった、操作と移動を同時にこなすことができる。

シーケンシング作業は、あらかじめ決められた一連の動作を固定的に繰り返すだけでは対応できない。カートやビンの中の部品は毎回まったく同じ位置に来るとは限らず、ロボットは都度、周囲の状況を認識しながら細かな補正を加える必要がある。

特に、手先での操作と脚部での移動を同時に行う場面では難易度が上がる。Figure 03は両手で部品をつかみながら足の位置を調整し、リーチとバランスを保つために体全体を動かしつつ、部品を正確なスロットへ配置する。Helix 02はこうした動作を高頻度の視覚運動制御によって実現し、空間的なばらつきに合わせて動きを継続的に補正しながら作業を進める。

薄板部品の精密操作と力強い搬送を両立

Figure AIは今回の実証について、精密なピックアンドプレースと力を要する搬送作業を1つのワークフローの中で切り替えられる点を強調している。

Figure 03は、薄く個別に扱う必要のある部品を丁寧につかむ動作と、キャスター付きの大型金属カートを力強く引いて移動させる動作とを、シームレスに使い分けている。

同社は、こうした動的な部品操作は、従来の固定的な自動化設備や6軸の産業用ロボットアームでは構造的に対応が難しい作業であり、ヒューマノイドの身体形状が力を発揮する領域だとしている。

Figure AIは今回の取り組みについて、汎用的なフィジカルAIが、これまで製造業の物流工程を長年にわたって停滞させてきた認知面・巧緻性の両方の課題を克服できることを実証するものだと位置づけている。

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