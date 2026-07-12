【夏休み】お仕事探検隊…都営交通・バス営業所や地下鉄研修所へ

東京都交通局は2026年8月5日と6日、都内在住・在学の小学生を対象とした夏休み特別企画「都営交通 乗りものおしごと探検隊」を開催する。都営バス営業所や都営地下鉄研修所を会場に、現場で働く職員から直接、仕事内容を学ぶ。申込みは7月21日正午まで受け付ける。

【画像全5枚】

同イベントは、子供たちの知的好奇心を刺激し、日ごろ利用している都営地下鉄や都営バスの仕事への理解を深めてもらうことを目的に企画された。今回は、地下鉄運転シミュレータを体験する「都営地下鉄コース」に加え、都営バス営業所でバスの運転や整備の仕事に触れられる「都営バスコース」が用意される。都営バス営業所で小学生を対象とした仕事体験イベントが開催されるのは、今回が初めてとなる。

参加する子供には、イベント限定の「調査レポート」シートが渡される。現場で見聞きしたことや体験を通じて学んだことをシートにまとめることで、夏休みの自由研究としても活用できる。後日事務局に送付されたレポートは、データ保存後に返送されるほか、都営地下鉄駅構内などで展示されたり、東京都交通局のWebサイトなど、東京都の各種媒体に掲載されたりする場合がある。

「都営バスコース ～バス運転手・整備士のおしごとに挑戦！～」では、都営バス営業所の内部を見学し、普段は見ることのできない裏側を探検する。実際に働く職員からバスの運転や整備のコツを学びながら、都営バスに親しみを感じられるさまざまな体験が用意されている。

都営バスコースの開催日時は2026年8月5日。午前9時から正午までの1回目は小学1～3年生、午後1時から午後4時までの2回目は小学4～6年生が対象。会場は東京都交通局巣鴨自動車営業所。各回16組32名、計32組64名を募集する。

「都営地下鉄コース ～シミュレータで都営地下鉄の運転にチャレンジ！～」では、都営地下鉄の運転シミュレータ室で、プロの運転士と同様の訓練を体験できる。シミュレータによる運転に挑戦するとともに、実際に働く職員から運転士の心得と安全輸送の重要性について学ぶ。

都営地下鉄コースの開催日時は2026年8月6日。午前8時30分から午前10時30分までの1回目は小学1・2年生、午前11時から午後1時までの2回目は小学3・4年生、午後2時30分から午後4時30分までの3回目は小学5・6年生が対象。会場は東京都交通局研修所。各回9組18名、計27組54名を募集する。

参加対象は、いずれのコースも都内在住・在学の小学生で、保護者との2名1組での参加が必要。応募は「都営バスコース」「都営地下鉄コース」のどちらか1つを選ぶ。応募者多数の場合は抽選となる。

応募締切りは、7月21日正午まで。東京都交通局のWebサイト内にある専用フォームから申し込む。抽選結果は当選・落選にかかわらず、7月24日ごろにメールで連絡される。当選の権利を第三者に譲渡することはできない。

なお、6か月から小学校就学前の子供を対象とした託児サービスが会場内に設置される。希望する場合は、募集フォームの「託児希望」欄で知らせる必要がある。

会場内は一部足場の悪い場所があるため注意が必要。参加にあたり不安がある場合は、申込フォームの備考欄に記載することで相談できる。天候やそのほかの事情により、イベントが中止または内容が変更される場合がある。当日は報道関係の取材や写真撮影が入ることがあるとしている。

都営交通 乗りものおしごと探検隊

対象：都内在住・在学の小学生（保護者同伴）

参加費：無料

申込方法：Webサイトの専用フォームより申し込む

締切：2026年7月21日（火）12:00

【都営バスコース ～バス運転手・整備士のおしごとに挑戦！～】

日時：2026年8月5日（水）

・1回目 9:00～12:00

・2回目 13:00～16:00

会場：東京都交通局巣鴨自動車営業所（豊島区巣鴨2-9-8）

対象：

・1回目 小学1～3年生

・2回目 小学4～6年生

募集人数：各回16組32名

【都営地下鉄コース ～シミュレータで都営地下鉄の運転にチャレンジ！～】

日時：2026年8月6日（木）

・1回目 8:30～10:30

・2回目 11:00～13:00

・3回目 14:30～16:30

会場：東京都交通局研修所（江東区東雲2-7-41）

対象：

・1回目 小学1・2年生

・2回目 小学3・4年生

・3回目 小学5・6年生

募集人数：各回9組18名

