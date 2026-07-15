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東京都交通局、夏休み小学生イベント「バス・地下鉄のおしごと体験」開催へ…応募は7月21日まで

「都営交通 乗りものおしごと探検隊」
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  • 都営バスコース　～バス運転手・整備士のおしごとに挑戦！～
  • 都営バスコース　～バス運転手・整備士のおしごとに挑戦！～

東京都交通局は、夏休み特別企画として小学生を対象にしたイベント「都営交通 乗りものおしごと探検隊」を開催する。

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本イベントでは、都営地下鉄や都営バスの仕事を現場の職員から直接学び、実際に体験できる。今回は「都営地下鉄コース」に加え、都営バス営業所でバス運転や整備の仕事に触れる「都営バスコース」を新たに用意した。都営バス営業所で小学生を対象にしたおしごと体験イベントを開催するのは今回が初めてだ。

参加者には当イベント限定の「調査レポート」シートが配布され、夏休みの自由研究にも活用できる。

■都営バスコース

都営バス営業所の裏側を見学しながら、バス運転や整備のコツを職員から学ぶ体験コース。

・対象：都内在住・在学の小学生（保護者と2名1組）

・第1回：小学1～3年生、第2回：小学4～6年生

・各回定員：16組32名（応募多数の場合は抽選）

・開催日時：2026年8月5日（水）第1回9:00～12:00、第2回13:00～16:00

・会場：東京都交通局巣鴨自動車営業所（豊島区巣鴨2-9-8）

　都営三田線巣鴨駅A4出口からすぐ、またはJR山手線巣鴨駅北口から徒歩5分

■都営地下鉄コース

運転シミュレータでプロの運転士と同様の訓練を体験し、安全輸送の重要性を学ぶコース。

・対象：都内在住・在学の小学生（保護者と2名1組）

・第1回：小学1・2年生、第2回：小学3・4年生、第3回：小学5・6年生

・各回定員：9組18名（応募多数の場合は抽選）

・開催日時：2026年8月6日（木）第1回8:30～10:30、第2回11:00～13:00、第3回14:30～16:30

・会場：東京都交通局研修所（江東区東雲2-7-41）

　りんかい線東雲駅から徒歩5分

■応募について

応募期間は7月21日（火）正午まで。「都営バスコース」「都営地下鉄コース」のどちらかを選んで応募する。当選・落選の結果は7月24日（金）頃にメールで通知される予定だ。

6か月～就学前の子どもを対象とした託児サービスも会場内に設置される。希望する場合は応募フォームの「託児希望」欄に記入する。

当日配布される「調査レポート」シートは後日事務局に送付し、8月中を目途に参加者へ返送される。また、都営地下鉄駅構内での展示や東京都交通局ホームページなどへの掲載が行われる場合がある。

《森脇稔》

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