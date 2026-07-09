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アウディ『Q5』新型、木梨憲武氏が1台限りのアートカー制作…全国巡回展示へ

・アウディ ジャパンがアーティスト木梨憲武氏とコラボし、新型Q5をキャンバスにした世界1台限りのアートカーを制作・公開した。

・アートカーは全国のアウディ正規ディーラーを巡回展示し、来店・試乗客には限定ノベルティを配布する。

・2026年7月7日にAudi City 紀尾井町で発表会を開催し、木梨氏がライブ・ペインティングでアートカーを完成させた。

アウディ『Q5』新型のアートカーと木梨憲武氏
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アウディジャパンは、アーティスト木梨憲武氏とのコラボレーションプロジェクト「Audi × NORITAKE KINASHI アートコラボレーション」の開始を発表した。

【画像】アウディ『Q5』新型のアートカーと木梨憲武氏

本プロジェクトは、2025年7月に発売した新型『Q5』の「心が躍る、理想のすべて。」というコンセプトと、創作活動をライフワークとし、自身も元Q5オーナーである木梨氏のアーティストとしての世界観が共鳴したことで実現した。

■世界に1台のアートカーを制作

アウディ『Q5』新型のアートカーと木梨憲武氏アウディ『Q5』新型のアートカーと木梨憲武氏

「人と人のつながり」をテーマにした木梨氏の代表的アートシリーズ「REACH OUT」をモチーフに、Q5へ特別ラッピングを施した世界に1台限りのオリジナルアートカーを制作した。

人と人が手を差し伸べ合い、助け合い、つながるというメッセージは、あらゆる日常に寄り添いながら新たな体験を生み出すQ5の価値観と深く共鳴しているという。木梨氏の自由な創造性と、アウディが追求する先進的で洗練されたデザインを融合させた1台となっている。なお、本アートカーは特別展示用に制作されたものだ。

■全国のアウディ正規ディーラーを巡回展示

完成したアートカーは、全国のアウディ正規ディーラーにて巡回展示される。スケジュールは予告なく変更になる可能性があるとしており、詳細はアウディ ジャパンの公式サイトで確認できる。

■限定ノベルティの配布

本コラボレーションを記念し、「REACH OUT」の世界観をモチーフにしたオリジナルタンブラーとオリジナルキーホルダーの限定ノベルティを制作した。数量限定で全国126店舗（現時点）のアウディ正規ディーラーに来店・試乗した客に配布する。

■発表会でライブ・ペインティングを披露

アウディ『Q5』新型のアートカーと木梨憲武氏アウディ『Q5』新型のアートカーと木梨憲武氏

2026年7月7日には、プロジェクト始動を記念した発表会を「Audi City 紀尾井町」にて開催した。ステージではアートカーが初披露され、木梨氏自身による最終仕上げのライブ・ペインティングとサイン入れが行われた。

トークセッションには木梨氏のほか、フリーアナウンサーで日本カーオブザイヤー選考委員の安東弘樹氏、アウディ ジャパン マーケティング統括部の佐藤一憲氏が登壇した。

木梨氏は「アウディは自分の歴史の中でも馴染みのあるクルマ。そこに自分で自由に描いていいというのは、『いいんですか？』という気持ちと喜びがあった」と振り返った。

《森脇稔》

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