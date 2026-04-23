アウディ『Q5』改良モデル発売、新UI・高度運転支援を標準装備…787万円から　

アウディジャパンは、SUV『Q5』シリーズの改良モデルを発売した。価格は787万円からだ。

【画像】アウディ Q5 の改良モデル

今回の改良では、内燃エンジンモデル向けのPPC（プレミアム・プラットフォーム・コンバッション）プラットフォームの将来性を示すとともに、ドライビングエクスペリエンスをよりエモーショナルかつ効率的なものとしている。ソフトウェア面では、ドライバーアシスタンス向けの新機能もアップデートされた。

■新しいユーザーインターフェイス

アウディ Q5 の改良モデル

新しいユーザーインターフェイスが採用され、簡素化されたアイコンと明確な構造により操作性が向上した。

バーチャルコックピットプラスでは、クラシックな丸形メーター、ドライバーアシストディスプレイ、ナビゲーションビューという3つの表示モードが選択可能になる。また、バーチャルコックピット内の各種車両機能を操作する従来のタッチ式インターフェイスの一部を、物理的スイッチに置き換えた。

■最新のドライバーアシスタンス

「アダプティブクルーズアシストプラス」が標準装備され、高度な運転支援を実現する。ドライバーがステアリングホイールに手を添えている状態で、車線中央の維持（レーンガイダンス）、先行車との車間距離を考慮した速度維持・加減速制御に加え、高速道路における車線変更アシスト機能を提供する。

ドライバーがターンシグナルを操作すると、システムが周囲環境を判断し、希望する車線へのステアリング操作を支援する仕組みだ。従来型より高度なセンサーを採用することで、周囲状況の認識精度と制御の緻密性が向上し、よりスムーズで自然な運転支援を実現している。

アウディ Q5 の改良モデル

また、「リヤオキュパントディテクション」がQ5シリーズ全モデルに標準装備される。ヘッドライニング内蔵のレーダーセンサーにより、後席の子供やペットなどを直接検知する機能だ。

■テクノロジーパッケージプロが充実

オプションパッケージの「テクノロジーパッケージプロ」には、エマージェンシーブレーキアシスト（フロント／リヤ）、パークアシストプロ、3Dサラウンドビューカメラが新たに加わった。

アウディ Q5 の改良モデル

「パークアシストプロ」は大幅に進化し、縦列・並列駐車のサポートに加え、前向き並列駐車や駐車スペースからの退出サポート、縁石などの低い障害物をホイールに近づいた際に警告する「カーブストーンアシスト」、静止障害物との衝突を回避する「マニューバーアシスト」、後退前に通ったルートを戻る「リバースアシスト」、過去の駐車操作を記憶して自動駐車を行うメモリー機能（最長200m）などを備える。

「3Dサラウンドビューカメラ」では、MMI画面上でズームや旋回操作など視点を変更でき、後方の視界を確保する。

「エマージェンシーブレーキアシスト」は、フロントに加えリヤもカバーし、車両後方の歩行者との衝突リスクがある際に介入する。なお、高性能モデルの『SQ5』にはリヤ機能が標準装備され、他のQ5シリーズはフロント機能のみ標準装備となる。