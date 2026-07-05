ヤマハ発動機、「NHK学生ロボコン2026」で京都工芸繊維大に特別賞を授与

ヤマハ発動機は、東京都大田区総合体育館で開催された「NHK学生ロボコン2026～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会～」（主催：NHK、NHKエンタープライズ）に協賛し、京都工芸繊維大「ForteFibre（フォルテフィブレ）」に「ヤマハ発動機特別賞」を授与した。

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今大会のテーマは「カンフークエスト」。2台のロボットが協力して「武器」を組み立てた後、「秘伝書」と呼ばれる箱をフィールド上で回収し、3×3マスの「秘伝書棚」に配置するまでの時間や得点を競う形式だ。

2台のロボットはそれぞれ、オペレーターが操縦する「R1」と自動走行する「R2」に役割が分かれており、人とロボットの協調が得点のカギを握る。予選リーグ・決勝トーナメントともに各校による熱戦が繰り広げられた。

NHK学生ロボコン2026

特別賞を受賞した京都工芸繊維大ForteFibreは、R1が高速かつ正確な動作と粘り強いリカバリー能力を発揮。R2は独創的な足回り機構による優れた走破性能を実現するなど、随所で高い技術力を示した。

ヤマハ発動機ロボティクス事業部長の小林一裕氏は「超高速な半自動移動のR1と、大会随一の足回り機構で段差を乗り越えるR2を巧みに操って見事決勝トーナメントに進出された。皆さんの技術力と熱意に感動した」とコメントした。

大会を制したのは豊橋技術科学大学「とよはし☆ロボコンズ」で、日本代表として2026年8月23日に中国・香港で開催される「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト2026中国・香港大会」に出場する。

ヤマハ発動機がNHK学生ロボコン2026で京都工芸繊維大に特別賞を授与

ヤマハ発動機は「若いエンジニアたちのモノづくりに対する情熱と能力の育成、人材交流を通じてアジア・太平洋地域の発展に貢献する」という大会の目的に共感し、協賛を継続している。アジア太平洋地域でロボティクスを学ぶ学生を応援するとともに、「ヤマハロボティクス」を広く知ってもらう機会としたい考えだ。

大会の模様はNHK総合テレビで2026年7月19日（日）13時50分から14時45分に放送予定。インターネットサービス「NHK ONE」での同時配信および放送後1週間の見逃し配信も予定されている。