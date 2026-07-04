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カワサキプラザ山口、リニューアルオープン…ウッディで明るい店内に一新

カワサキ プラザ山口
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カワサキモータースジャパンは、「カワサキ プラザ山口」が7月2日にリニューアルオープンしたと発表した。

【画像】カワサキ プラザ山口

同店は「西の京やまぐち」と呼ばれる歴史と文化の街、山口市の玄関口であるJR新山口駅近くに位置する。山口県唯一のカワサキプラザとして、安全・安心と豊かなモーターサイクルライフの提供を目指す。

店内は木目調のフロアと白い天井が組み合わさった明るい空間で、モーターサイクルとプラザアパレルがゆったりと展示されている。

カワサキ プラザ山口カワサキ プラザ山口

新たなオーナーを待つモーターサイクルを光の枠で囲い、ケージの中で静かに眠るイメージを演出するアイコニックな展示も特長の一つだ。

プラザアパレルやグッズは店内のアイランドスペースに展示され、実際に手に取って確かめやすいレイアウトを採用している。

ライダーやこれからライダーを目指す人が気軽に集えるコミュニティスペースも用意されている。

カワサキ プラザ山口カワサキ プラザ山口

さらに、カワサキのこれまでとこれからのシーンを描いたグラフィックを楽しめるヘリテージウォールも設置されている。

店舗の所在地は山口県山口市小郡下郷3370番地1。営業時間は10時00分～18時30分。定休日は毎週水曜日、第2・第4火曜日、特別休業日。

カワサキ プラザ山口カワサキ プラザ山口
《森脇稔》

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