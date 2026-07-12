カワサキ、『Ninja ZX-10R』モチーフの子供用木製バランスバイク販売…7月10‐20日の期間限定受注

カワサキモータースジャパンは、イギリスのキディモト社が企画・開発した「子供用木製バランスバイク Ninja ZX-10R」を販売すると発表した。

【画像】子供用木製バランスバイクNinja ZX-10R

受注期間は7月10日（金）から7月20日（月）までの期間限定で、全国のカワサキ正規取扱店およびカワサキオンラインショップにて取り扱う。

本製品は、カワサキのスーパースポーツモデル『Ninja ZX-10R』をモチーフにした本格的なグラフィックデザインを採用した子供向けのバランスバイクだ。

子どもが遊びながら自然とバランス感覚を身につけられる設計で、自転車へのステップアップ前のトレーニングにも最適という。

キディモトは「おもちゃではなく、本物のライダーのための最初の1台」をコンセプトに、世界中の子供たちへライディングの楽しさを届けるブランドだ。

子供用木製バランスバイク Ninja ZX-10Rのメーカー希望小売価格は2万2880円（税込み）、製造メーカーはキディモト（イギリス）、原産国は中国だ。

子供用木製バランスバイクNinja ZX-10R

メインフレームには強度に優れたバーチ（樺）合板を使用。塗装には子供への安全性に配慮した水性塗料を採用し、走行性能と乗り心地に優れた空気入りラバータイヤを装備する。

対象年齢は3～6歳で、製品サイズは長さ90×幅47×高さ38cm、重量は約5kg、耐荷重は25kgとなっている。

欧州玩具安全基準「EN71」の試験に合格しているほか、CE規格およびCPSC規格にも適合している。