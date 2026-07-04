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カワサキプラザレンタル、予約サイトをリニューアル…検索・予約がよりスムーズに

カワサキプラザレンタル予約サイトをリニューアル
  • カワサキプラザレンタル予約サイトをリニューアル

カワサキモータースジャパンは7月3日、全国のカワサキプラザで展開する「カワサキプラザレンタル」の予約サイトをリニューアルした。

今回のリニューアルでは、利用者がレンタルサービスをより使いやすくなるよう、サイトの構成とユーザー導線を刷新した。カワサキプラザのレンタル車両・店舗検索が容易になり、利用者の多様なニーズに応じた車両選びをサポートする。

カワサキプラザレンタルは、最新モデルをはじめとしたカワサキモーターサイクルを気軽に体験できるサービスだ。ツーリングでの利用はもちろん、購入検討時の乗り比べや、旅先での移動手段としても多くの利用者に活用されている。

今回のリニューアルにより、レンタルバイクを探す段階から予約までをよりスムーズにし、より多くの人にカワサキモーターサイクルの魅力を体感できる環境を整えた。

また、リニューアルされた新サイトでは、対象車両の検索・予約がより便利に行える。

カワサキプラザは現在、全国96店舗（2026年7月現在）を展開。カワサキ正規取扱店の中でも国内で取り扱う全てのカワサキモーターサイクルの販売を行うとともに、全店認証工場の保有や全店指定工場の取得を目指し、安全・安心なモーターサイクルライフの提供に取り組んでいる。

《森脇稔》

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